Ministra Etcheverry: “Que estemos hablando de desinformación ya es positivo para nuestra democracia”

Esta semana, el gobierno dio a conocer los nombres de los nueve expertos que integrarán la Comisión contra la Desinformación, instancia asesora que tendrá la tarea de redactar dos informes sobre “el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”. La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, se refirió a las críticas que han surgido ante la instalación de este órgano y los eventuales riesgos para la libertad de expresión e información. “Esta comisión no tiene potestades ejecutivas y dentro de su mandato no está redactar un proyecto de ley. Tampoco emitirá juicios respecto a si una cosa en particular es verdad o no es verdad”, puntualizó. En esa línea, agregó que es un espacio “que se mantiene en el ámbito de lo conceptual y académico, sin interferir en situaciones contingentes específicas”.



La autoridad también enfatizó la importancia de abordar el ámbito de la alfabetización digital, con el fin de “entregarle a la ciudadanía herramientas para discernir, cómo chequear los contenidos y asegurarse de que la fuente sea la correcta” en el uso de las diferentes plataformas. Respecto a los cuestionamientos en torno a la legitimidad de la comisión, indicó que la diversidad y la trayectoria académica de los investigadores hablan por sí mismas, “además que los informes van a estar disponibles públicamente, cualquier persona podrá complementarlos, criticarlos y generar discusión en torno a los documentos”.

“No hay ninguna pretensión de que esta sea la única comisión en todo el país que aborte el tema de la desinformación, al revés, ojalá surjan otras comisiones con resultados que sean complementarios o incluso divergentes. No tenemos por qué tenerle miedo a la discusión de un tema complejo, tenemos que tenerle miedo a no discutirlo”, señaló la ministra Etcheverry.