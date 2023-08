Diputadas del FA resienten “deslegitimidad de representantes” tras caso Convenios

Las diputadas Camila Rojas (Comunes) y Emilia Schneider (Convergencia Social), se refirieron a la reactivación del debate al interior del Frente Amplio sobre la conformación de un partido único, en medio de la crisis que enfrenta la coalición por el caso Convenios. Ambas parlamentarias coinciden en que se trata de un momento muy crítico para el sector, en un contexto de desprestigio y desconexión con la política, por lo que el desafío de un proyecto a largo plazo implica convocar más allá de quienes hoy integran al FA. “Este no puede ser un proceso que se decrete por arriba o que sea solamente juntar los padrones de los partidos, esa no es la idea”, señaló Schneider. Por su parte, la diputada Rojas agrega “el caso Convenios no nos ayuda y ante eso tenemos que responder con más política. Me parece fundamental que el FA mire cuál fue su origen y que eso prevalezca cuando decimos que necesitamos un partido único”.