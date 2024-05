“No es socialdemocracia, es pragmatismo”: Correa y Solari abordan los giros del Presidente Boric

“El Presidente Boric convergerá, sin duda, hacia la socialdemocracia”, fue la afirmación del expresidente de España, Felipe González, en entrevista este domingo en El Mercurio, junto al rector Carlos Peña. Palabras que resuenan precisamente en una semana donde la encuesta Cadem registró una caída de 6 puntos en la aprobación del mandatario (de 30% a 24%), su nivel más bajo desde que asumió el 2022. Por lo que la pregunta sobre una eventual fuga de la izquierda en su base apoyo ronda en los análisis, a propósito de las recientes declaraciones donde Boric reniega de la figura del “negro matapacos” y sus posturas en materia de seguridad.

En un nuevo programa de La Semana Política, el exministro y presidente del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, junto al académico y exSecom, Carlos Correa, rebatieron la tesis de que el Presidente Gabriel Boric haya dado un giro hacia la socialdemocracia, sino que atribuyen sus cambios de opinión al pragmatismo frente a la contingencia para poder gobernar.

“Concluir que el presidente giró hacia la socialdemocracia es un poco excesivo. Porque yo creo que una parte de los giros del presidente, tiene que ver con un escenario tremendamente complejo que lo obliga a reevaluar ciertas creencias, asumir con pragmatismo la solución a los problemas. Una agenda muy dominada por los temas de seguridad, por un contexto donde la economía ha tenido que concentrarse en la normalización de las cuentas fiscales, más que el poder apuntar a un programa reformista”, señaló Solari.

En esa línea, el exministro del Trabajo durante el gobierno de Ricardo Lagos, agregó que “pondría en su justa proporción este giro del presidente hacia conductas mucho más pragmáticas, mucho más detonadas por la contingencia que ha tenido que ir enfrentando. (…) Eso mueve los cambios o los giros del presidente, más que una reflexión mucho más doctrinaria o ideológica como la que sugiere el expresidente Felipe González”.

Por su parte, el exSecom durante Bachelet II, Carlos Correa, indica que “el Presidente ha dado suficientes muestras de pragmatismo. El hecho de liquidar al perro matapaco -que lo tenía pegado incluso en su computador- muestra que es capaz de negarse a sí mismo con el fin de dar las garantías suficientes de gobernabilidad. (…) Basta ver las cosas que dice el Presidente, versus lo que decía cuando era diputado, o las cosas que están en el programa y que el gobierno derechamente abandonó. Y esa es una virtud que tiene el Presidente Boric como político, el darse cuenta que resolver los problemas concretos de gobernar es mucho más importante que quedar bien respecto a sus ideas, donde el hecho que digan que se da volteretas es un asunto completamente secundario”.

“Es absolutamente normal que los políticos de izquierda cuando son gobierno -y en eso Felipe González es el mejor ejemplo- se vuelven mucho más pragmáticos, no es que se vuelvan socialdemócratas. Tienen que hacerse cargo de las necesidades de la gente, la gente no come ideologías, no come consignas, y eso el presidente ya lo tiene más o menos claro. El problema ahora es cómo se ve una persona capaz de resolver problemas concretos, y yo creo que en eso sí hay un déficit”, dijo Correa.

Respecto a los resultados de la última Cadem, Ricardo Solari, señaló que “la sorpresa no es que baje después de situaciones que han sido puntos de inflexión, sino que se haya sostenido por tanto tiempo con ese 30%. Es una combinación de factores lo que ha provocado esa baja. Vamos a ver las próximas semanas si esta tendencia se revierte o se mantiene”.

Asimismo, Correa agrega que “la Cadem dice algo que es más o menos obvio, que es que si vivimos tiempos de política líquida, la popularidad de los gobierno es también líquida. Esta historia de que existía un 30% asegurado para el gobierno es completamente contrario a cualquier principio básico de las ciencias de la opinión pública”.

