Expulsan a Guaidó de Colombia: autoridades migratorias del país apuntaron que ingreso fue irregular

En sus declaraciones, Juan Guaidó señaló que tras viajar por 60 horas por tierra para llegar a la capital colombiana y “desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia”. Su expulsión empujó a que el político de oposición venezolano tomara un vuelo particular a Miami, en Estados Unidos.

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, fue expulsado de Colombia, país que visitó con para asistir a la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro en la capital del país, en la que se pretende retomar las conversaciones entre su gobierno y la oposición de Venezuela.

Tras su ingreso en el país vecino, Guaidó fue abordado por autoridades de migración de Colombia y, al no estar en regla su ingreso, se acordó su salida del territorio colombiano desde el aeropuesto El Dorado hacia Estados Unidos, previa autorización por parte de esta última nación. El político había anunciado su llegada a través de un comunicado.

Ante esto, Guaidó indicó que “luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia”. Desde el 2019 que el dirigente tiene prohibido salir de Venezuela, como dictaminó el Tribunal Supremo de Justicia de ese país.

Por otra parte, la cancillería colombiana se refirió al episodio, y sostuvo que la razón por la que se expulsó al ciudadano venezolano atiende la irregularidad de su ingreso al país. “Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos”, que ocurrió pasadas las 11 de la noche. Guaidó costeó su ticket de avión.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, aseguró que al encuentro Guaidó “no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que lo había invitado, peroyo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece corre riesgos”.

Por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció acerca del hecho a través de su cuenta de Twitter. Allí sostuvo que si Guaidó hubiera entrado con la documentación adecuada y pedido asilo, “con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su pais y con el permiso de EEUU voló hacia ese pais”.

En una pulicación adjunta en la misma red social, el mandatario indicó que “obviamente un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela”.