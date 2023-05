“Creen que somos un apéndice de Chile”: las críticas del gobernador de San Juan con Buenos Aires

Una de las autoridades que se mostraron molestas con este fallo fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien cargó contra Buenos Aires. “Creen que somos un apéndice de Chile y ellos solo cobran impuestos”, sostuvo.

La Corte Suprema argentina obligó a suspender las elecciones a gobernador de las provincias de San Juan y Tucumán programadas pata este domingo 14 de mayo, lo que ha provocado críticas desde las provincias afectadas.

Una de las autoridades que se mostraron molestas con este fallo fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien cargó contra Buenos Aires. “Creen que somos un apéndice de Chile y ellos solo cobran impuestos”, sostuvo.

También lanzó críticas hacia la Corte Suprema por actuar como capitalinos y de decidir la posibilidad de realizar una candidatura. Además, tuvo reproches contra los representantes del PRO (partido ligado al expresidente Mauricio Macri), indicando sus malas prácticas en materia de vivienda.

“Me siento fortalecido, un poquito enojado, pero diciendo que esta situación hay que darla vuelta, porque si vamos a seguir pensando que el futuro del país es la Capital… Miren: minería, soja, gas, petróleo… todo se hace en el interior. Ellos solamente cobran los impuestos, es lo único, si es una mole de cemento la Capital”, agregó en el canal local Zonda TV.

Uñac continúo con su enojo contra Buenos Aires al señalar que el presidente debería incluir un candidato a vicepresidente que no sea de la capital. En la fórmula, del binomio uno tiene que ser del interior, tiene que entender qué pasa. Si no creen que acá no comemos, no vivimos; que no estamos, directamente. Creen que somos un apéndice de Chile y no una provincia argentina, es rarísimo, pero es así”, expresó.

Además, indicó que existe un “desprecio manifiesto” por parte de los capitalinos con el interior. “Los veo acá (a los candidatos). Vienen, tocan la minería rápidamente y, antes de que les repregunten, ya se volvieron a Buenos Aires. Pero allá, que yo me los encuentro, nadie habla de minería porque no paga ahí hablar de minería”, cerró.