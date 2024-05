Increpan a Boric en el Día Mundial de la Libertad de Prensa por el homicidio a periodista en 2022

El presidente Gabriel Boric lideró este viernes la 31ª Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Durante su discurso, fue interrumpido por dos asistentes, miembros de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), quienes exigieron justicia para la periodista Francisca Sandoval, fallecida en una marcha del Día del Trabajador en 2022.

Sus colegas desplegaron un lienzo con el nombre de la reportera de Señal 3 de La Victoria y cuestionaron las diligencias del Estado en el caso: “En una marcha en pleno centro de Santiago, donde nueve personas dispararon (…) Carabineros de Chile no actuó, el Ministerio del Interior que es parte de la querella no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada. Y nos están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa. Es una burla señor Presidente”, afirmó Benjamín Lillo, director del canal.

El mandatario, con tono firme, replicó: “No es una burla señor. Acá venimos a defender a la libertad de prensa y de hecho acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y comunicadora de Señal 3 de la Victoria, que falleció al recibir unas balas”, dijo a la vez que le apuntaban la responsabilidad de Carabineros en el hecho.

“Le pido por favor, que nos permita continuar con esto porque Francisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos que defender. Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo (…) yo he estado con su familia, he estado con su familia permanentemente”, respondió más exaltado.

Un “diga la verdad” le refutó y Boric de inmediato añadió: “Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo en una manifestación, no por carabineros, no por carabineros. No fue asesinada por carabineros, pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia”.

Finalmente, ante las continuas interrupciones y gritos, el presidente, aparentemente resignado, declaró: “Bueno, esto es parte de la libertad de expresión. Bienvenida sea”, dijo mientras el lienzo se desplegaba nuevamente al son de cánticos que proclamaban: “¡Compañera Francisca Sandoval presente, ahora y siempre!”.

¿Quién era Francisca Sandoval?

La joven nacida el 22 de agosto de 1991, trabajaba de reportera en el medio independiente Señal 3 de las comuna de Pedro Aguirre Cerda y tenía una hija pequeña. Su caso sería el primer homicidio a un periodista en ejercicio desde el retorno a la democracia.

Durante una marcha del 1 de mayo de 2022, se encontraba en un despacho en vivo cuando recibió un disparo en su rostro, tras lo cual fue trasladada a la Posta Central, donde luego de doce días murió por la gravedad de la herida.

La justicia tiene como principal sospechoso de su muerte a Marcelo Naranjo, alias “El Pestaña”, un comerciante ambulante de Barrio Meiggs, quien cuenta con antecedentes policiales y por él piden hasta 25 años de presidio.