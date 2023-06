Un detenido en Nottingham tras asesinato de tres personas

La Policía británica informó sobre tres personas halladas muertas en la ciudad de Nottingham, y de otras tres que fueron atropelladas por una furgoneta en incidentes aparentemente vinculados.

En el centro de la ciudad británica de Nottingham fueron halladas tres personas muertas este martes (13.06.2023). Dos personas fueron halladas muertas en una calle, y una tercera en otra calle diferente de esa ciudad. Inmediatamente después, una furgoneta atropelló a tres personas, las cuales resultaron heridas.

Un hombre de 31 años ha sido detenido por sospecha de asesinato, dijo la Policía de Nottinghamshire. “Este es un incidente horrible y trágico que se ha cobrado la vida de tres personas”, dijo este martes (13.06.2023) la jefa de Policía, Kate Meynell.

Meynell aclaró que la tercera persona hallada muerta, así como las otras dos, no estarían ligadas al atropello con la furgoneta. Sin embargo, resaltó: “Creemos que estos tres incidentes están relacionados y tenemos un hombre en custodia”.

“Esta investigación está en sus primeras etapas y un equipo de detectives está trabajando para establecer exactamente lo que ha sucedido”, dijo la jefa de Policía.

“Le pedimos al público -dijo- que sea paciente mientras continúan las operaciones. En este momento, varias carreteras de la ciudad permanecen cerradas a medida que avanza esta investigación”.

“Hay varios cierres de calles en toda la ciudad mientras se investiga el incidente. Pedimos a público y a los automovilistas que eviten áreas y planifiquen rutas alternativas”, indicó.

Los tres incidentes investigados se produjeron en áreas muy dispares de Nottingham: el atropello en Milton Street, en pleno centro comercial; los dos cadáveres se encontraron en Ilkeston Road (al oeste); y el tercer fallecido se halló en Magdala Road (al norte).

En su cuenta de Twitter, el primer ministro británico, Rishi Sunak, agradeció a “la Policía y a los servicios de emergencia por su respuesta al impactante incidente en Nottingham esta mañana. Me mantienen al tanto de los acontecimientos. Se debe dar tiempo a la policía para que realice su trabajo”.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.

I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.

My thoughts are with those injured, and the…

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 13, 2023