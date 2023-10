Cientista político argentino anticipa que si Milei es electo presidente no terminaría su período

Este próximo domingo 22 de octubre se vivirán en Argentina una de las elecciones presidenciales más transcendentales de la historia del país, ya que el gran favorito en las encuestas es el candidato presidencial Javier Milei, líder de La Libertad Avanza. Un hombre que llegó con ideas revolucionarias, como cerrar el Banco Central, pero que se enfrentaría con varios problemas de gobernabilidad si es que gana.

Sobre esto el cientista político argentino, Juan Negri, quien anticipó que en caso de que Milei gane, es altamente probable que no pueda finalizar su período presidencial. Esto, porque la “casta” – término que usa Milei para referirse a “aquellos que están en la política pero son inmorales” que integra el Congreso argentino puede realizar en su contra un juicio político.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Negri dijo que durante los últimos días, y en una especie de moderación de su discurso, Milei se asoció -precisamente- con un integrante de esa “casta”, que él tanto critica: el sindicalista José Luis Barrionuevo. “Se asoció con figuras de segundo orden de la política tradicional, dirigentes de segunda línea, sindicalistas de segunda línea. Es decir, tuvo una especie de alianza con la casta que él critica, pero, insisto, muy subterráneos, es decir, algunos dicen que se asoció con el subsuelo de la casta política”, dijo.

Sin embargo, y pese a estos gestos que busca Milei, su hipotético gobierno se enfrentaría a un problema de gobernabilidad, ya que “no tiene presencia territorial, no tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores. Es decir, en ese sentido, tiene muy poco apoyo institucional”.

Dicha gobernabilidad es, a juicio de Negri, “el principal desafío de la Argentina en los próximos dos o tres años. Algunos temen que Milei sea una reversión autoritaria al estilo de lo que tal vez vimos en Brasil o en los Estados Unidos. Eso no es el principal problema, creo que eso no es lo principal que se avecina en el horizonte. Lo principal que va a ocurrir en Argentina en los próximos tres años es altísimos niveles de conflictividad social y de ingobernabilidad. Es decir, un presidente paralizado, un presidente con muchísimos problemas para pasar legislación en el Congreso, un presidente en conflicto permanente con el Parlamento, pero además con los movimientos sociales, con el sindicalismo, que en Argentina además es muy fuerte”.

En ese sentido, deslizó la idea de que Milei puede que no termine los cuatro año de mandato constitucional por estos conflictos que anticipa: “Me parece que en este contexto, es muy difícil que Milei pueda terminar los cuatro años de mandato constitucionales. El nivel de conflictividad y de parálisis es tan alto que yo imagino algo parecido a lo que pasó en Perú en los últimos años”.

“Tal como está planteada la situación, me parece que el nivel de debilidad política de este presidente, lo extremo de alguna de sus políticas y la baja, hasta ahora lo que ha mostrado, propensión a la coalición y al diálogo; me parece que en esa parálisis institucional la posibilidad de que tenga que renunciar o incluso que el Congreso Nacional le proceda a un juicio político, yo creo que son muy altas”, cerró.

La figura de Milei

Negri también se refirió al arribo de Milei en la política argentina. “Hace cinco años Milei era una figura más bien mediática, un economista exótico desde su aspecto personal y desde las cosas que decía en la televisión, sobre todo en las redes. Es decir, es un fenómeno muy de los tiempos que corren, a partir del fanatismo en las redes sociales. Un economista que provenía de los límites, de los extremos del pensamiento económico, del libertarianismo, que es una tendencia, yo diría, no mayoritaria en el pensamiento económico, con posiciones muy extremas, muy vistoso en televisión y en redes sociales, lo cual hoy, insisto, en los tiempos que corren es un activo”.

“Y comenzó desde ahí, desde una posición, insisto, muy mediática, a acumular popularidad frente al fracaso primero del gobierno del ingeniero (Mauricio) Macri, hace cuatro años, o hace ocho años, y después de Alberto Fernández”, agregó.

“En ese contexto comenzó a ser el depositario de montones de expectativas de la población que decían ‘bueno, si la política tradicional me dio esto, probemos con el loco, ¿no?’ Yo creo que la gente piensa que no podemos estar peor de lo que estamos, y en ese contexto, bueno, votemos a este tipo que realmente parece a veces no estar en sus cabales”, dijo.

“Y eso fue generando un crecimiento sostenido de la figura de Javier Milei, al punto de que, si bien todos pensábamos que iba a ser una buena elección en las primarias, terminó saliendo primero y hoy se lo marca como el favorito. Pero bueno, algunos, y me incluyo, estamos preocupados porque, más allá de sus ideas, parece ser un salto al vacío, es decir, un candidato sin ningún tipo de rodaje político, sin ningún tipo de experiencia y con muy poco apoyo”, concluyó.

Recordemos que en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se desarrollaron el domingo 14 de agosto, Milei obtuvo el 30,2% votos, lo que generó sorpresa en gran parte de la sociedad.