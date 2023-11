Kiev sufre mayor ataque con drones desde inicio de la invasión rusa

Ucrania denunció este sábado que se habrían derribado 74 drones rusos en la madrugada, en lo que las autoridades calificaron como el peor ataque con estos aparatos contra la capital Kiev desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Cinco personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 11 años. Rusia lanzón un total de 75 drones Shahed, de fabricación iraní.

“La mayor parte fueron derribados en la región de Kiev”, precisó el ejército en redes sociales.

La alerta aérea en la ciudad duró seis horas y los restos de drones caídos causaron incendios y dañaron edificios en distintos puntos de la capital, indicó el alcalde Vitali Klitschko.

“El enemigo continúa sembrando el terror”, lamentó.

El ataque coincide con la conmemoración en Ucrania del Holodomor, la hambruna y muerte de millones de personas en el país en la década de 1930 a causa de la política del dictador comunista soviético Josef Stalin.

“Los dirigentes rusos están orgullosos de su capacidad de matar”, expresó en redes sociales el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien enfatizó que es “imposible” olvidar o perdonar esos crímenes del estalinismo.

Russia launched around 70 “Shahed” drones at Ukraine precisely on the eve of the Holodomor genocide commemoration day. Russia’s leadership appears to be proud of its ability to kill people.

Our warriors shot down the majority of the drones, but not all of them. We keep working…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2023