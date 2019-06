Señor Director:

Está claro que unas pocas personas que trabajaron en el Ejército cometieron graves errores en el pasado, pero me pregunto si hay o no valor en seguir destacando permanentemente lo malo y nada de lo bueno que hacen los soldados de Chile. A veces me da la impresión de que parte de nuestra población se entretiene con hacer leña del árbol caído, y por otro lado, hay que quienes reconocen su mérito en Cadem y que a pesar de todo, le dan al Ejército el 6to lugar de 14 instituciones evaluadas y muy por sobre otras que se arrogan autoridad moral sobre todos los Chilenos. Dejó a sus conciencias determinar quién está en lo correcto.

¿No será hora de que dejemos que esta institución de todos los chilenos, que es victoriosa, noble, y que junto a la Marina nos dieron la libertad hace más de 200 años, y que hoy en día junto a las otras instituciones de la defensa protegen y resguardan nuestra soberanía e independencia política, pueda dar vuelta la página y avanzar con sus tareas y reconstrucción?

Sólo pido que no sigamos haciendo de los errores del pasado un circo romano.

Richard Kouyoumdjian Inglis