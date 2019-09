El cáncer no espera

Señor Director:

Hace algún tiempo el Presidente Piñera nos presentó el Plan Nacional de Cáncer y el Proyecto de Ley del Cáncer, que para nosotros, fueron esperanzas ya que tendríamos acceso a una cobertura digna con mayor equidad, avalada por un instrumento legal.

Sin embargo, esta ley no avanza por falta de financiamiento. El cáncer no descansa, no espera y se transforma en la segunda causa de muerte en el país. Por lo cual, debiese ser una prioridad para cualquier gobierno.

Si bien es un gran progreso el aumento de los cánceres en las coberturas GES, también urge gestionar soluciones a largo plazo y que aseguren la correcta implementación de las coberturas públicas para esta patología.

Es esencial abordar la patología desde un punto de vista integral, cubriendo diferentes necesidades que genera el cáncer en Chile. Es importante fortalecer el sistema púbico, dar más oportunidad a pacientes de regiones, formar más especialistas en oncología, mejorar infraestructura, diagnósticos y, sobre todo, acceso oportuno a los tratamientos de alto costo, independiente del sistema de cobertura o del tipo de cáncer.

Como sociedad civil y pacientes, necesitamos una ley con financiamiento permanente y asegurado. El objetivo siempre debe estar en buscar mayor bienestar a los pacientes afectados por cáncer de tumores sólidos o hematológicos. Hoy tenemos una oportunidad asumiendo una actitud de colaboración.

Tatiana Corbeaux Ascui

Directora ejecutiva Fundación Oncoloop

Miembro de ACHAGO

Santiago

Chile