Señor Director:

“Esperanza sin fronteras” es el título de un documental cuyo estreno está previsto para el 18 de mayo en el Centro Cultural La Moneda. Esta obra hace memoria de la humanidad de quienes migran y de quienes acogen al migrante en el norte de Chile. Unos se sobreponen a condiciones extremas por las que han tenido la necesidad de abandonar su lugar de origen, atravesar las fronteras de cuatro o cinco países en condiciones muy adversas, hasta llegar a Colchane, “donde Bolivia y Chile se dan la mano”. Una vez entre nosotros, luego de un trayecto donde lo pierden todo —incluso la vida—, los convertimos en objeto del miedo, la fobia, el estigma y la agresión de quienes queman sus enseres ondeando banderas chilenas.

Sin embargo, ha habido quienes, sin ninguna obligación de por medio, han considerado que, ante la desgracia y la necesidad del desconocido, la regla de oro es tender la mano, y se dejan también la vida apoyando a estos suplicantes con un plato de comida, una frazada o un albergue improvisado. La enorme mayoría de los migrantes piden una oportunidad de vida decente y sin abuso, para aportar a la sociedad de acogida su buen hacer y su trabajo, que también necesitamos.

Los cristianos tratamos de seguir los pasos de Jesús, un peregrino que no tiene dónde reclinar la cabeza y que nos pregunta: cuando fui forastero, ¿me acogieron? Es cierto que la migración debe ser regulada y ordenada, pero no olvidemos que se trata de un derecho humano fundamental, y que la tradición judeocristiana nos recuerda: “No vejarás al inmigrante: conocéis la suerte del inmigrante, porque inmigrantes fuisteis vosotros en Egipto” (Ex 23, 9).

En “Esperanza sin fronteras”, el encuentro de la dignidad humana de quien migra y de quien acoge sana las heridas de los maltratados, ennoblece al que cuida y contribuye a la construcción creativa de una sociedad que conjura sus miedos con el cultivo de la amistad cívica incluso entre desconocidos. Para el lanzamiento de este documental hemos convocado a más de 20 organizaciones, con las que pretendemos trabajar juntos en red, de manera intersectorial y buscar soluciones a la situación de los migrantes que se encuentran en el país en situación de irregularidad. Esperamos que este testimonio conmueva el espíritu de la población y de autoridades y líderes por cuyas manos pasa la gestión de la migración y el diseño de políticas para dar cuenta de este desafío que, siendo difícil, es también oportunidad de tantas nuevas riquezas para nuestra sociedad y nuestra cultura.

Padre Jaime Tocornal,

Vicario Pastoral Social Caritas

Arzobispado de Santiago