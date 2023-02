Señor Director:

Ví recientemente en la TV cómo una señora jóven le reclamaba a la autoridad la prepotencia y la falta de empatía y humanidad al demoler intempestivamente la casa donde vivía con sus hijos pequeños asustados con la desalmada demolición.

La autoridad edilicia no escuchaba los razonables argumentos y repetía "no me grite señora", la señora estaba muy apenada e irritada. Al comienzo levantó la voz, pero después argumentó correctamente y con voz normal, pero la autoridad edilicia le seguía diciendo "no grite señora".

¡Qué situación tan horrible!, no entiendo por qué el Estado se arroga la facultad de impedir a los de 18 años o mayores a decidir si usan o no una droga para mejorar algunas funciones mentales o cómo disfrute mental. Todo el mundo sabe que las drogas y los medicamentos producen daño, pero es la persona quién debe decidir si las consume, pero de ninguna manera el Estado.

¿Por qué se tiene que gastar tanto dinero en destrozar la naturaleza?, como es el caso de la marihuana que es una planta. Si el alcohol es permitido por qué la marihuana u otras drogas no, como el LSD u otras.

Hay varios países en los que la venta y consumo de drogas es legal y funcionan mucho mejor que los que las prohíben.

Apolonio Zuleta Navarro