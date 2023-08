Democracia viva, sin control de daños

¿Será que habrán hecho alguna vez un control de daños sobre lo que tenían en mente hacer?, considerando los hechos que día a día presenciamos con estupor, probablemente la respuesta en que no previeron nunca el daño social, político y a la fe pública que iban a provocar con esta “nueva forma de hacer política”, no porque no vieron ni creyeron que todo esto era constitutivo de delito.

Resultaron ser más funestos que los muchos que ellos mismos apuntaron con el dedo innumerables veces para hacer notar las diferencias políticas e ideológicas. Se creyeron con la autoridad moral para hablar desde el pulpito de cómo se debía hacer política y sobre todo qué era lo que nuestro país necesitaba para avanzar.

La explosión de un modus operandi en torno a fundaciones que nacen, considerando los hechos y los antecedentes, con la intención de defraudar al Estado en un esquema copiado desde Europa por aquellos gurús del Frente Amplio.

Además del enorme daño a la fe pública, dejan en un espacio duda y desconfianza -entendible- a quienes nos preparamos hace años para poder estar en espacios políticos que se vinculen con hacer un proyecto de país serio y responsable, sin cantos de sirena, sin discursos populistas, alejándonos de la polarización y demostrando que el coraje, la moderación, el diálogo, la preparación técnica y también política son absolutamente relevantes para reconstruir lo perdido en los últimos 10 años de estancamiento de nuestro país.

Es inaceptable que hechos de corrupción como los que estamos viendo día a día queden impunes ante la ley. Tenemos el deber de empujar la actualización de la normativa para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.

En el último informe elaborado por Transparencia Internacional ubica a Chile en el puesto 27. Según los datos expuestos, Chile y Costa Rica, que tradicionalmente obtenían los mejores desempeños en el índice de los países latinoamericanos, esta vez no estamos priorizando la lucha contra la corrupción.

Tenemos un desafío enorme como país en este ámbito y para eso debemos exigir que las autoridades tengan la voluntad política de avanzar para no repetir ni estos ni otros tipos de corrupción.

Finalmente, todos los efectos del daño causado por el Frente Amplio es que paguemos como país por sus errores-delitos con la llegada del populismo. Espero en esta ocasión equivocarme.