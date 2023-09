A 85 años de la Matanza del Seguro Obrero

Chile ha sido un país que se caracterizó en el siglo XX por diversas matanzas perpetradas por sus Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre las más terribles podemos recordar la masacre del mitin de la carne (1905), la matanza de la Escuela Santa María de Iquique (1907), el asalto e incendio de la sede de la FOM en Punta Arenas (1920), la Matanza de La Coruña, Provincia de Tarapacá (1925), la masacre de Ránquil, Provincia de Malleco (1934), la matanza de la población José María Caro, Santiago (1962), la masacre de Puerto Montt (1969). Que decir de lo ocurrido después del Golpe de Estado y donde la masacre fue generalizada y llevada adelante como una política de Estado sistemáticamente por 17 años.

El 5 de septiembre de 1938 se llevó a cabo la matanza del seguro obrero (actual Ministerio de Justicia) donde jóvenes nacista chilenos del Movimiento Nacionalsocialista de Chile (MNSCH) fueron ametrallados después de rendirse de la toma del edificio del seguro obrero y la Universidad de Chile, luego de protagonizar un intento de Golpe de Estado. Fueron 63 los muertos. Los hechos descritos causaron conmoción en la opinión pública de la época, lo que significó un gran desprestigio del presidente Alessandri que allanó la victoria de Pedro Aguirre Cerda y del Frente Popular.

Tras 85 años, la perpetración de esta masacre nos permite reflexionar acerca de la vida política de Chile, su feble democracia y del uso de la fuerza por parte del Estado.

En cuanto a la vida política, el Golpe de Estado como estrategia ha sido latente en nuestra historia. El antecedente más próximo de la promulgación de la Constitución del año 1925 fue antecedido de ruido de sables, es decir, de un levantamiento militar. No obstante, el caso del seguro obrero implica un levantamiento de civiles, de jóvenes de extrema derecha que pretendieron evitar la democracia e intentar tomar el poder por la vía de los hechos.

Por otro lado, no deja de sorprender que, al visitar la historia y haciendo el cruce con los 50 años del Golpe de Estado, hay un continuum desde aquella época y lo ocurrido 35 años después con el derrocamiento del gobierno legítimamente elegido y de su presidente Salvador Allende. Es posible mirar que esos intentos frustrados y exitosos de quiebre institucional han sido llevados adelante por personas que adhieren a lo que se denomina derecha o extrema derecha, la ideología de la violencia como forma de vida y de acción política, parece ser una constante, que vuelve a plantearse hoy cuando diversos personeros de dicha corriente ideológica vuelven a legitimar el golpe y no se comprometen con la paz y la democracia como forma de vida.

Estas declaraciones y los hechos históricos nos demuestran una vez más que la democracia en Chile no una cuestión que podamos dar por hecho. Al contrario, es un camino que hasta ahora no hemos recorrido juntos y juntas, dado que hay sectores que no estuvieron con ella en el pasado y tampoco se comprometen para el futuro. La democracia, nos permite convivir con la diferencia y el disenso, a estos sectores la homogeneidad y el sometimiento los revela.

La matanza del seguro obrero nos habla también del uso de la fuerza por parte del Estado y la impunidad que siguió respecto de los perpetradores. Si bien, lo ocurrido merecía reproche judicial, el salto de legalidad, la venganza estatal es una cuestión que vuelve y vuelve, a propósito de la revuelta de octubre del año 2019 y los cientos de personas que perdieron sus ojos y otros tantos fallecidos.

¿Cómo en el siglo XXI superamos este pasado horroroso? ¿Cómo tener Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad profesionales y leales con el cumplimiento de su deber y de la legalidad? ¿Cuándo vamos a tener una derecha democrática? ¿Cómo superamos la barbarie?. Son preguntas que aún no podemos responder a 85 años de la matanza del seguro obrero, los fantasmas del pasado están presentes y sin ánimo de volver.