Empleo, desempleo y la paradoja de Los Lagos

Para el trimestre móvil junio-agosto 2023 la tasa de desempleo nacional llegó a 9,0%. A nivel regional, Los Lagos registró una tasa de desocupación de 4,0% convirtiéndose así en la región con menor desocupación del país, con amplia “ventaja” sobre las otras regiones en cuanto a este indicador, ya que la región que le sigue es Magallanes con un 6,2% y cierra la tabla Coquimbo que marcó una desocupación de 11,3% siendo la región con la desocupación más alta a nivel nacional para este último trimestre publicado por el INE. Luego entonces, si analizamos la salud del mercado laboral a través de la tasa de desocupación (como típicamente se hace) concluimos que la región de Los lagos se encuentra en una buena posición dado que tiene una baja tasa de desempleo, muy por lejos del resto de regiones del país y muy por debajo del promedio nacional, lo que estaría indicando una saludable dinámica de su mercado laboral. Más aún, si al comparar con el mismo trimestre del año anterior (junio-agosto 2022), vemos que la tasa de desocupación de Los lagos anotó una disminución de 1,5 puntos porcentuales (pp.) registrando la segunda mayor baja interanual detrás de Tarapacá, mientras que la desocupación nacional marcó un aumento de 1,1 pp. en 12 meses. Estos datos estarían reforzando el buen desempeño del mercado laboral de la región de Los Lagos que exhibe hoy la menor desocupación entre las regiones de Chile, y menor a la que registraba hace un año atrás, caso contrario a lo que ha ocurrido con el país que ha venido al alza en su nivel de desocupación.

Sin embargo, un reciente estudio del Observatorio Económico Social de la Universidad de La Frontera (OES-Ufro) ubicó a Los Lagos como la región con el mayor déficit de empleo del país desde el periodo prepandemia, es decir, es la región a la que le faltan relativamente más puestos de trabajo para volver a una situación laboral similar a la que tenía antes del inicio del Covid-19. ¿Por qué Los Lagos puede tener el mayor déficit de empleos si es la región con menor desocupación del país? ¿es posible esta “paradoja”? veamos…

La tasa de desocupación mide el número de personas desocupadas expresada como porcentaje de la fuerza de trabajo, a su vez la fuerza de trabajo está compuesta por ocupados y desocupados. Para ser considerado como desocupado, la persona no debe estar ocupada, debe haber buscado trabajo en las ultimas 4 semanas y estar disponibles para trabajar en las próximas 2 semanas. Por tanto, si una persona está sin empleo, pero no realiza o deja de realizar actividades de búsqueda de un puesto de trabajo por alguna razón, no forma parte de los desocupados y pasa a ser inactivo (fuera de la fuerza de trabajo). Entonces, por ejemplo, si muchas personas salen de la fuerza de trabajo pasando a ser inactivos porque dejaron de buscar empleo, la tasa de desocupación podría subestimar el problema laboral, ya que, aunque esas personas no tienen trabajo, técnicamente ahora son inactivos y no desocupados, lo que hará reducir la tasa de desocupación dando una falsa idea de mejora en el mercado laboral. Y eso es justamente lo que le ha sucedido a la región de Los Lagos al comparar el periodo prepandemia y la actualidad. Revisemos los datos: para el trimestre diciembre-febrero 2020 (prepandemia) Los Lagos tenía un total de ocupados de 404.310 personas, una tasa de ocupación (número de ocupados en proporción a la población en edad de trabajar) de 56,7%; y 292.320 personas fuera de la fuerza de trabajo (inactivos). Para el trimestre junio-agosto 2023 la región registró un total de 345.390 ocupados; una tasa de ocupación de 46,7% y 379.430 personas fuera de la fuerza de trabajo. Es decir, la región tiene hoy 58.920 ocupados menos que antes de pandemia; por su parte los inactivos aumentaron en un 29,8% equivalente a 87.120 personas; y la tasa de ocupación anotó una fuerte reducción de 10 pp. en el periodo, lo que revela que ha caído significativamente la cantidad de ocupados en proporción a la población en edad de trabajar en la región.

Pasados ya tres años y medio desde el inicio de la pandemia en Chile, Los Lagos tiene actualmente menos ocupados, más inactivos y menor ocupación laboral que antes del inicio de la emergencia sanitaria. La región ni siquiera ha recuperado el stock de ocupados que había antes de pandemia, de hecho, se han destruido casi 59 mil puestos de trabajo. Se observa que la región experimentó una fuerte alza de los inactivos, personas que salieron de la fuerza de trabajo en pandemia y que aún no vuelven en su totalidad a buscar empleo, situación que ha permitido que la tasa de desocupación se mantenga baja, disfrazando y subestimando el verdadero problema laboral que sufre la región. Al hacer el ejercicio hipotético de que los inactivos volvieran a buscar empleo y no lo encuentren, la tasa de desocupación regional llegaría en torno a 20%. En consecuencia, la baja tasa de desempleo que hoy registra Los Lagos no es sinónimo de buena salud de su mercado laboral, no es sinónimo de creación de empleos, sino que se debe a la importante alza de los inactivos que le han quitado presión (hasta ahora) a la tasa de desocupación.

Se debe considerar, además, que la población en edad de trabajar se va incrementando paulatinamente como parte del crecimiento demográfico, y como la región no ha sido capaz de recuperar puestos de trabajo, esto se ha traducido en una fuerte caída en su tasa de ocupación laboral (- 10 pp.) dejando a la región entre los niveles de ocupación más bajos del país. Para volver a la tasa de ocupación prepandemia, a la región le faltan en torno a 74 mil puestos de trabajo, lo que se traduce en un déficit de empleo de cerca de 18% (el más alto del país), lo que revela aún más la gravedad del problema laboral que aqueja a la región del sur de Chile.

La paradoja de la región de Los Lagos nos muestra que no basta fijarse solo en la tasa de desocupación para hacer un diagnostico correcto del mercado laboral, se necesita observar otras variables como ocupados, inactivos, fuerza de trabajo, tasa de ocupación, entre otros. Si no medimos con el termómetro correcto, no sabremos la real gravedad del problema.