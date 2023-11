Participación ciudadana y el futuro digital

La semana recién pasada, el Consejo Constitucional ha dado por finalizado su trabajo en una solemne y breve ceremonia, pero con el carácter de Estado tan característico de Chile y con toda la tradición democrática que le ha otorgado el reconocimiento desde diferentes lugares del mundo.

El Presidente de la República ha recibido por segunda vez una propuesta de nueva Constitución que, tal como se anunció, será sometida a plebiscito ciudadano el día 17 de diciembre del 2023 para que chilenas y chilenos puedan expresar, a través de su voto, la opción que más les represente.



Sin embargo, independientemente del resultado, ambos procesos –2022 y 2023– nos han regalado a todos los chilenos una nueva manera de expresar nuestra opinión, entregando un aprendizaje y demostración empírica de que el futuro y la democracia digital ya están entre nosotros y que, al parecer, llegaron para quedarse.



En ambos procesos constituyentes, la participación ciudadana fue un pilar fundamental que permitió recoger y encauzar las distintas formas de sentir y pensar de las personas, lo cual logró abrir nuevos caminos para la representación. Un claro ejemplo, fueron los casi 2 millones de chilenos, tanto en territorio nacional como en el extranjero, que participaron en el proceso constitucional, con vinculación directa e indirecta.



A través de una plataforma digital exclusivamente diseñada para este propósito, que vio la luz en tiempos extremadamente cortos para el desarrollo, pero que a la vez pudo operar con los más altos estándares que exige la tecnología de hoy, gracias al equipo de excelencia y profesionalismo, pudimos entregar a la ciudadanía un nuevo espacio virtual, confiable y seguro para que todas y todos pudieran expresar su opinión a través de distintos mecanismos; Iniciativas Populares de Norma, audiencias públicas y consultas ciudadanas.



Esperamos que este avance en materia de democracia digital no sea un mero antecedente en la historia, muy por el contrario, esperamos que en Chile marque el comienzo de una nueva manera de escucharnos, complementando el voto que depositaremos en las urnas en diciembre.



La oportunidad de vincular a la ciudadanía en procesos de toma de decisión comunal, regional o nacional es un hecho y hoy se abre un nuevo espacio para que la democracia digital se consolide en nuestro país, siendo este el punto de no retorno, y pensando de aquí en adelante que no existirá futuro sin experiencias digitales para la participación ciudadana.