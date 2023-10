El papelón de Chile en el mundial de 2030

Otro papelón más para el fútbol chileno y su presente. Enterarse por los medios de que Chile quedaba fuera de la postulación al Mundial 2030 significó un golpe bajo y que, sin duda, vuelve a colocar en la palestra el momento que vive la actividad.

Porque, más allá de la sana ilusión de ser parte de la máxima fiesta mundial del fútbol, esto nos aterriza para saber que como actividad estamos en el suelo, más allá de que la mesa directiva de Quilín señale que no es así.

La Conmebol, donde Pablo Milad ocupa una de las vicepresidencias, nos hizo un desaire enorme como país. Y no se trata de nacionalismos, se trata de gestos. El Estado se involucró, puso parte de su maquinaria al servicio de esta utopía.

Sin embargo, nos dieron en el suelo, haciéndonos ver una vez más que no pesamos nada. No tenemos injerencia en absolutamente nada y eso se ve día a día.

Lo más duro es que nuestro mercado interno hace mucho rato viene en decadencia total y nadie hace nada por ello. Y digo nadie porque la máxima autoridad de nuestro fútbol no es la dirigencia de Quilín, es el consejo de presidentes, donde los 32 mandamases definen todo.

Pero esta dirigencia que encabeza Milad tiene mucha responsabilidad en todo este aciago pasar. Malas decisiones y además nula autocrítica en los problemas que todos detectamos, menos ellos. Una competencia débil, programaciones en días y horarios donde cada vez va menos gente a los estadios, cero peso y manejo político, selecciones fuera de las competencias internacionales, y para qué vamos a seguir enumerando todos los problemas que se viven.

No querer asumir errores es el mayor defecto. No reconocer las crisis solo hace que se engañen a sí mismos. Los resultados son pobres y además se suman flancos, como el enfrentamiento con la Corte Suprema por el tema casas de apuestas y el poder que tienen los representantes en el fútbol chileno, que hacen y deshacen a cada instante.

Todo esto duele y más a los verdaderos hinchas del fútbol, que sienten que les han robado el alma de la actividad. Partidos sin público, canchas en mal estado, organizaciones de torneos llenas de dudas y conflictos, ¿acaso todo esto no lo quieren ver? Parece que definitivamente no. Total, reciben el dinero de la señal oficial y con eso están listos. No hay proactividad y el fútbol chileno está agonizando hace mucho rato.

Lo del martes fue un papelón más de nuestro fútbol. Un papelón a nivel país. Un discurso timorato y lleno de frases hechas por parte del timonel de la ANFP. Sudamérica recibirá migajas del Mundial 2030. Algunos celebran eso. ¿Y la dignidad?

Parece que a esta altura de la vida da lo mismo. Total, es otro papelón más.