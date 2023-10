Menos parlamentarios ¿ignorancia del pueblo?

En el consejo constitucional se está librando un importante debate sobre las características que debe tener el sistema electoral chileno. Dentro del debate uno de los puntos más conflictivos ha sido el del tamaño de la asamblea, o número de asambleístas. Mientras hay quienes sostienen que el número que se propone es bajo y que no tendrá un efecto positivo sobre el sistema de partidos, nosotros proponemos que es razonable y que puede servir para reducir el número de listas electorales. En este artículo desarrollamos ese argumento.

Ahora, supongamos que hay dos países, C y D, que eligen ambos un total de 500 parlamentarios, pero en C se elige 1 diputado por distrito y en D se eligen 10 por cada distrito, ¿será diferente el número de listas electorales o partidos en cada país? Nosotros argumentamos que sí. El razonamiento es que a medida que baja la barrera de entrada (el porcentaje de votos necesario para ser elegido), tenderán a presentarse en cada elección más competidores (o listas electorales). Magnitudes de distrito más altas estimulan la proliferación de competidores. Por tanto, el sistema electoral del país D (que reparte 10 escaños por distrito) entrega más incentivos a fragmentación, que el sistema electoral del país C (que 1 escaño por distrito).