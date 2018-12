Desbordes pone paños fríos en el gabinete por crisis en La Araucanía: "Moreno y Chadwick deben seguir a cargo de estos temas"

La crisis que sacude a la región de La Araucanía, que terminó con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ha golpeado al Gobierno de Sebastián Piñera. Los principales ministros que buscan solucionar el conflicto en la zona, Andrés Chadwick y Alfredo Moreno son duramente criticados, pidiendo que den un paso al costado.

Éstos encontraron un aliado que los defiende, el diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional: "creo que tanto Moreno como Chadwick deben seguir a cargo de estos temas, pero trabajando en conjunto, sin que haya un policía bueno y un policía malo", señaló en entrevista con el diario La Tercera.

Desbordes compara la situación de la zona, con la de un país que vive actualmente en dictadura: "La solución de fondo se va a lograr por la vía política, pero ninguna de estas líneas de trabajo debe ser exclusiva de un ministro, de una persona o de una autoridad. Los habitantes de Ercilla vivieron el fin de semana pasado una situación como lo que está pasando en Nicaragua, donde hay violencia desatada en las calles, en un caso por parte del Estado y, en el caso de Ercilla, por parte de un grupo violentista minoritario. Esto obliga al gobierno a avanzar en materia de seguridad ciudadana en paralelo a la concreción de este famoso Plan Araucanía".

"Acá todas las autoridades tienen que trabajar de la mano, no tiene que haber uno que haga del bueno y otro que haga del malo, y este proceso no puede ser visto como una plataforma para ninguna autoridad de gobierno, hay que dejar de lado intereses personales, intereses de cada partido, no puede primar la búsqueda de protagonismo de nadie. Con esto no aludo a nadie en particular, todos debemos trabajar de la mano, desde concejales hasta ministros de Estado, para sacar adelante esta propuesta, ojalá transversalmente. Autoridades de la Nueva Mayoría, del Frente Amplio y del gobierno trabajando de la mano en una búsqueda definitiva de soluciones", agregó.

"Conozco más de cerca lo que ha hecho el ministro Chadwick y creo que ha hecho un buen trabajo. El trabajo del ministro Moreno ha redundado en esta propuesta de Plan Araucanía, que ha recogido propuestas anteriores y ha permitido sentar a mucha gente a la mesa, eso lo valoro mucho. ¿Ha faltado más coordinación en la zona? Es evidente y tiene que ser solucionado ahora", sentenció.