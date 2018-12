Cecilia Pérez baja el perfil a dichos de Flores y defiende la "diversidad" en Chile Vamos

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, es conocida por ser una fiel defensora de la dictadura de Augusto Pinochet. El domingo, en medio del consejo general del partido, la parlamentaria volvió a hacer una declaración que no dejó indiferente a nadie: "Ustedes me conocen, yo soy pinochetista, y lo digo sin problemas. Soy una agradecida del gobierno militar, y lo voy a decir siempre, aunque eso a la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio les dé urticaria".

En ese marco, este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, salió al paso de las declaraciones de Flores e insistió en la diversidad al interior de la coalición Chile Vamos, bajándole el perfil a los dichos de la legisladora.

"La mayor fortaleza que hemos aprendido en Chile Vamos como coalición, es crecer con diversidad, consolidar una cultura del respeto a la diferencia, es tener claro que nos unen cuatro principios fundamentales: Justicia, solidaridad, libertad y desarrollo integral, que finalmente esos valores existen en nuestro programa de Gobierno, establecer la lealtad entre nosotros, y las opiniones diferentes abordarlas desde el respeto", sostuvo Pérez.

La secretaria de Estado agregó que "cuando uno cree en la diversidad, cuando uno cree en el respeto a la diferencia como lo cree nuestro Gobierno y lo cree nuestra coalición, no puede existir incomodidad, menos cuando día a día uno ejercita la democracia en forma real. Nosotros como Gobierno todos los días nos esforzamos por fortalecer la democracia, y también por fortalecer la democracia interna que dice relación con las opiniones y las actuaciones de cada dirigente de nuestra coalición".

Finalmente, la vocera de Gobierno dijo que "no existe nadie que no condene la violación a los derechos humanos, y lo que nos une es justamente mirar ese futuro con unidad, con responsabilidad, con liderazgo, porque entendemos que servir a nuestro país es un honor, no es un empleo".