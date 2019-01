Acusación constitucional contra Chadwick reaparece en el horizonte: RD condiciona su apoyo a unidad de toda la oposición para sacar al ministro

Es un momento complicado para el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Todo comenzó a escalar cuando el general Mauro Victtoriano, exjefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público, afirmó haberle dicho a Chadwick que el comunero Camilo Catrillanca estaba desarmado en el momento en que Carabineros terminó con su vida. Desde entonces, el hombre clave de la administración piñerista no ha sido capaz de convencer a la opinión pública ni a la oposición de la veracidad de sus justificaciones.

“Informé al señor ministro la situación, él me preguntó si a los carabineros les habían disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas, y le informé que no, pero por lo que me había dicho [el sargento] Alarcón, le señalé que había disparos”, dijo Victtoriano en su declaración.

En respuesta, el cuestionado ministro del Interior se defendió de una manera extraña y débil: “Lamentablemente, había interferencias, pudo haberme dicho, pero eso no fue recibido adecuadamente”, dijo, aunque puntualizó que “nunca tuve ningún documento o información de Carabineros de que ellos [los comuneros] hayan portado armas”.

Desde entonces, se revivió la intención de perseguir responsabilidades políticas y la opción de una nueva acusación constitucional está en el horizonte. De hecho, hoy en la mañana, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, se refirió a esta alternativa, argumentando que la condición para presentarla es la unidad de toda la oposición.

“Esta situación crítica obliga a conversar mucho con la oposición, con RD no estamos disponibles para un show político. Si no hay compromiso para hacer una acusación constitucional que llegue hasta el final, no estamos disponibles. Que el ministro vaya a pasearse (al Congreso), con toda su astucia, no. Necesitamos el compromiso de toda la oposición”, aseguró.

En la misma línea, la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue enfática en señalar que las explicaciones del ministro no fueron suficientes: “Creo que es una respuesta que lo sepulta, él no se sostiene como ministro, tiene que renunciar. El ministro mintió, no puede ejercer sus funciones. Ya no se le cree. Tiene que salir”, dijo.

Por su parte, Rodrigo Echecopar hizo un llamado al Presidente: “Esperamos que el Gobierno esté a la altura y le pida la renuncia al ministro del Interior” y el diputado Giorgio Jackson agregó: “Mi impresión es que ya no da más, es bastante insostenible su permanencia en el cargo y ya no es una opinión individual”.

Por otra parte, el resto de la oposición no se restó del asunto y criticó duramente al ministro, afirmando que debe asumir su responsabilidad política. “Voy a plantearlo en la bancada y conversaré con otras bancadas. Los nuevos antecedentes fortalecen la tesis de la responsabilidad política del ministro y ameritan evaluar la acusación constitucional en conjunto como oposición”, dijo el jefe de bancada PS, Manuel Monsalve. Asimismo, la diputada Emilia Nuyado (PS) sostuvo que “los nuevos antecedentes hacen necesario evaluarlo”.

Las posiciones en la ex Nueva Mayoría

Adicionalmente, la mesa del Partido Socialista acordó, por unanimidad, pedir la renuncia de Chadwick, decisión que también tomó la comisión política del PPD y la directiva del PR. El PC, en tanto, afirmó que, de no renunciar, impulsarán un acuerdo para acusar constitucionalmente al titular de Interior.

“A nosotros nos parece que es impresentable que el ministro de como excusa que hubo interferencia telefónica. Acá hubo un asesinato por la espalda a una persona inocente. Las responsabilidades políticas se deben asumir. Ahora nos quedan claras las razones por las que Hermes Soto opuso resistencia. Queremos emplazar al Presidente Piñera a que asuma la responsabilidad política. Él no puede seguir siendo ministro del Interior, no da garantías”, criticó la diputada del PC Karol Cariola.

Desde la DC, en tanto, su presidente Fuad Chahín dijo con respecto a la acusación que “es algo que nuestros diputados están en todo su derecho de evaluar” y que “tampoco podemos descartar el que eso pueda ocurrir”. Pero, con el correr de las horas, el timonel falangista endureció su postura y esta mañana derechamente se sumó a las voces que piden la renuncia del jefe de gabinete.

"Nadie, ningún cargo, puede ser superior a los intereses de Chile y su buen funcionamiento. Si se ha lesionado credibilidad en las instituciones y profundizado desconfianza con versiones no acordes a la verdad y a lo que merece el país, se debe dar un paso al costado!!", escribió Chahín en Twitter.

Por su parte, el jefe de bancada de la Falange, Matías Walker, agregó que “vamos a discutir qué otras acciones fiscalizadoras se pueden llevar a cabo, pero no lo hemos hecho”. Una voz disidente fue la de José Miguel Insulza (PS). “No estoy en ese juego”, declaró en Radio Duna.