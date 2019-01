Caso Catrillanca: explicaciones de Chadwick no convencen y nuevamente está en el ojo del huracán

Mientras en redes sociales volvió a reactivarse el hashtag #RenunciaChadwick, pidiendo la salida del ministro del Interior, parlamentarios de oposición lanzaron una nueva arremetida ante las últimas revelaciones sobre el accionar del jefe de gabinete tras el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En sus declaraciones ante el Ministerio Público, el exjefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público (ZACOP) Mauro Victtoriano entregó un antecedente inédito que complica al ministro del Interior al señalar que la misma tarde del día de la muerte del comunero, el 14 de noviembre, le informó a Chadwick que el joven iba desarmado y no hubo enfrentamiento, desarticulando la tesis del jefe de gabinete.

En su defensa, Chadwick dijo que efectivamente se comunicó con el general Victtoriano esa jornada, pero tuvo problemas de “interferencia” que dificultaron la recepción del mensaje.

Ex Nueva Mayoría exige una explicación

Estas explicaciones del ministro del Interior fueron desestimadas de plano por la oposición. En la ex Nueva Mayoría no le dieron ningún crédito a la versión de Chadwick.

“Parece muy curioso que una autoridad de Gobierno, ante un hecho de esa gravedad, y ante problemas de comunicación, no vuelva a llamar más tarde. No creo que el General se haya quedado en el bosque toda la tarde, tiene que haber vuelto a Temuco. Parece curioso que el ministro Chadwick no le haya hecho otra llamada para preguntar ‘qué es lo que me estaba tratando de decir, no le escuché bien’. O sea no tiene ninguna lógica ni consistencia que, ante un hecho de esa gravedad, las autoridades políticas no se informen detalladamente”, calificó el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado.

Por su parte, el timonel del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, aseguró que estos nuevos antecedentes comprueban que en este caso “vamos de sorpresa en sorpresa, de falsedad sobre falsedad”.

Sin hablar explícitamente de renuncia, el excanciller sostuvo que “francamente aquí se ha erosionado la fe pública, más allá del terrible asesinato de Catrillanca y esto no aguanta más (…). Esto debe esclarecerse desde la justicia, pero que también las autoridades políticas respondan a todas estas interrogantes. Yo creo que esto es lo que se necesita por parte de la opinión pública para establecer las bases de lo que será un diálogo político para enfrentar lo que hay detrás. Esto no puede esperar más”, declaró el excanciller.

Por su parte, el excandidato presidencial de la antigua Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, exigió explicaciones “en serio” a La Moneda. “El Gobierno ha fundado sus explicaciones en mentiras de Carabineros. Pero desde el minuto uno supieron que el asesinato de Camilo Catrillanca no fue un enfrentamiento. ¿Ahora culparán a los teléfonos?”.

Parlamentarios se suman al #RenunciaChadwick

Desde la oposición, uno de los más duros fue el senador RD Juan Ignacio Latorre, quien señaló que los dichos de Victtoriano ante la fiscalía demuestran que “la responsabilidad política del Ministerio del Interior, tanto del ministro Chadwick como del subsecretario Ubilla es clarísima en cuanto a la información que manejaban desde el primer momento después del asesinato a Camilo Catrillanca”.

“Así lo ha planteado también el abogado de la familia desde el primer minuto. Él ha dicho que tanto el Alto Mando como el Ministerio del Interior, tenían todos los antecedentes de que Camilo estaba sin armas, a plena luz del día en compañía de un adolescente, sin enfrentamiento armado y fueron víctimas de un asesinato en manos de agentes del Estado. Acá la responsabilidad política de Chadwick y de Ubilla es evidente y deben renunciar”, indicó.

Además, en un gobierno donde las redes sociales son claves en la comunicación con la ciudadanía y están bajo un monitoreo constante, el Ejecutivo nuevamente se ha visto golpeado, pues el hashtag #RenunciaChadwick ha vuelto a posicionarse como trending topic.

En esta línea, la diputada comunista Karol Cariola compartió un mensaje en Twitter con el hashtag #RenunciaChadwick: “Había un comunero Mapuche muerto y para el ministro ¿no fue relevante volver a llamar? ¿No fue relevante insistir para obtener la información fidedigna del entonces jefe de Zona de Control de Orden Público de Carabineros? ¡Negligencia y desidia inaceptable! #RenunciaChadwick”, remató la parlamentaria PC.

Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto se sumó a los llamados, catalogando como una “excusa infantil e inverosímil” los dichos del ministro del Interior. “Gral. Victtoriano dice que Chadwick desde el día 1 del asesinato sabía que #Catrillanca iba desarmado y que no hubo enfrentamiento. De ser cierto, @andreschadwickp habría mentido descaradamente al país declarando lo contrario. Una autoridad que hace eso debe renunciar”, indicó en Twitter.

Similares palabras tuvo el diputado humanista Tomás Hirsch. En Twitter, el excandidato presidencial planteó que el “ministro @andreschadwickp siempre supo que Camilo Catrillanca fue asesinado y que no hubo enfrentamiento. Excusa de interferencias es infantil y ridícula. Está inhabilitado para seguir. #RenunciaChadwick”.

Por su parte, la diputada RD Maite Orsini compartió parte de la declaración del exjefe policial: “Él me preguntó si a los carabineros les habían disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas, y le informé q NO”, escribió, emplazando así al ministro a que “explique a Chile cómo una 'interferencia' hace que 'NO' se escuche como 'SÍ'. Basta de mentiras en asesinato de Camilo Catrillanca #RenunciaChadwick”.

En definitiva, la jornada deja un sabor amargo para el Ejecutivo, no solo por las febles explicaciones de la mano derecha del Presidente, sino porque la filtración de las declaraciones de Victtoriano empañaron la noticia del buen Imacec con la que el Gobierno pretendía explotar para retomar el control de la agenda.