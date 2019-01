En su momento más crítico, Chadwick se defiende: "Tengo mi conciencia absolutamente tranquila"

En su momento más crítico, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se defendió de la presión que han ejercido desde la oposición para que renuncie debido al mal manejo de la crisis ocasionada por la muerte de Camilo Catrillanca hace casi dos meses. Al respecto, aseguró que tiene la "conciencia tranquila", ya que ha "cumplido con la ley".

"Yo lo que he hecho, y tengo mi conciencia absolutamente tranquila, que no solo he cumplido con rigor toda la ley, sino que además he hecho cumplir la ley. He cumplido la Constitución, he cumplido la ley y he hecho que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley", dijo Chadwick en un punto de prensa en el Congreso, fuertemente flanqueado por parlamentarios de Chile Vamos.

El secretario de Estado se encuentra en su momento más complicado desde la muerte de Catrillanca en noviembre pasado, motivado por las declaraciones del ex jefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público, general Mauro Victtoriano, quien afirmó haberle dicho a Chadwick que Catrillanca estaba desarmado cuando que Carabineros terminó con su vida. Desde entonces, el hombre clave de la administración piñerista no ha sido capaz de convencer a la opinión pública ni a la oposición de la veracidad de sus justificaciones.

Incluso, la respuesta del ministro a las palabras de Victtoriano no fue para nada convincente: "Lamentablemente, había interferencias, pudo haberme dicho, pero eso no fue recibido adecuadamente”, dijo, aunque puntualizó que “nunca tuve ningún documento o información de Carabineros de que ellos (los comuneros) hayan portado armas".

"He cumplido la Constitución, he cumplido la ley"

Sin embargo este martes, ante la presión de las bancadas opositoras, quienes le han solicitado que dé un paso al costado, y ante la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra, Chadwick insistió en que "tengo mi conciencia absolutamente tranquila, y de la misma forma como vine a la interpelación y señalé que era un ejercicio democrático, la fiscalización de la Cámara de Diputados también es un ejercicio democrático".

Sin embargo, relativizó la validez de la acusación constitucional, señalando que "las causales que establece la Constitución es dejar de cumplir la Constitución e incumplir la ley. Y reitero, he cumplido la Constitución, he cumplido la ley, y he hecho respetar la Constitución y la ley".

El panorama luce complicado para Chadwick, a tal punto que el Presidente Sebastián Piñera se vio en la necesidad de finalizar una gira que estaba desarrollando en el sur del país para volver a la capital debido a, según palabras del propio ministro, su "preocupación por este clima de polarización que se ha producido frente a situaciones que no implican ni significan ningún hecho nuevo". A ello, agregó que no está contemplado hacer un ajuste de gabinete.

"No he pensado en renunciar"

Además, el ministro Chadwick cerró la puerta a cualquier posibilidad de renunciar a su cargo. "No he pensado en renunciar porque mi compromiso con el Presidente de la República es hasta cuando él me indique, seguir colaborando para efectos de desarrollar, entre otras materias, una reforma muy importante a nuestra policía, que es indispensable, necesaria y urgente para no solo evitar situaciones del pasado (…) sino también para mejorar el fortalecimiento de Carabineros y especialmente la seguridad de las personas. En ese sentido, estoy cumpliendo con lo que el Presidente me ha pedido, y lo voy cumplir hasta que él lo disponga".

Agradecimiento a la DC

Andrés Chadwick también hizo un agradecimiento a la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), quienes decidieron restarse de una eventual acusación constitucional que la oposición llevaría adelante contra el secretario de Estado.

"En primer lugar, mi reconocimiento y agradecimiento a la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. Se ha tomado la decisión de no apoyar una acusación constitucional que no tiene fundamento (…) en ese sentido, creo que actúan en forma muy republicana y con un sentido democrático e institucional que quiero destacar", dijo en un gesto hacia la Falange.

Finalmente, el ministro acusó un "aprovechamiento político" de la oposición con el objetivo de "causar daño". "Espero que los hechos, como lo hemos estado demostrando (…) permita reflexionar a todos que están o se está haciendo de una situación absolutamente circunstancial y ajena a los temas de fondo, un hecho con una intencionalidad política claramente y muy evidente de causar daño, y espero que eso permita una reflexión. La decisión de si me mantengo o no como ministro de Estado, es del Presidente de la República".