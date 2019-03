Ahora por torturas: Fiscalía reformalizará al exsargento que detuvo al menor que acompañaba a Camilo Catrillanca

El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, formalizará por el delito de apremios ilegítimos, vale decir torturas, al ex sargento del Gope Raúl Ávila, quien arrestó al menor M.P.C. en el marco del operativo que culminó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre del año pasado en la Región de La Araucanía.

El exfuncionario es acusado de maltratar al menor de 15 años, amenazándolo incluso con matarlo. De hecho, esta semana en entrevista con Chilevisión, el joven rompió el silencio y relató los momentos del ataque cuando iba en el tractor junto el nieto del lonko de Temucuicui, comuna de Ercilla.

En esa declaración, el menor reveló que el exsargento Ávila lo tuvo de rodillas en el suelo. “De rodilla, en todo momento me tuvo de rodilla. ( Su rodilla) estaba en mi espalda y (estaba) apuntando aquí, en la cabeza", confesó. Incluso, dijo que el exsargento lo amenazó diciéndole: "¿Querí que te mate como a tu peñi?":

El maltrato que recibió M.P.C. el día del operativo que acabó con la vida de Catrillanca había sido denunciado tanto por la Defensoría de la Niñez, como por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero el episodio había quedado fuera de las imputaciones.

“Apego a los protocolos”

En declaraciones a La Tercera, el abogado del ex Gope, Javier Jara Muller, mostró su desacuerdo con esta medida, y señaló que "la nueva imputación por apremios ilegítimos no la compartimos, mi defendido procedió a la detención con apego a las instrucciones y protocolos existentes en Carabineros. Si existió vulneración de algún derecho del adolescente M.P.C. , no la ejecutó mi cliente".

"Interpretamos la solicitud del fiscal Garrido respecto de no imputar los hechos de homicidio al Sargento Ávila, como la manifestación de lo que hemos sostenido a través de esta investigación y que está en línea con los antecedentes que obran en la carpeta fiscal", acotó.

Reformulación de cargos

Ahora, cuando ya se cumplieron cuatro meses de investigación, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantía de Collipulli que fije una audiencia para precisar las formalizaciones realizadas los días 30 de noviembre y 25 de enero.

En esta reformulación de cargos, programada para el próximo viernes 22 de marzo a las 10:00 horas, la Fiscalía desestimará el cargo de homicidio frustrado que se había atribuido a Ávila. Este ilícito sólo será imputado al exsargento Carlos Alarcón, quien disparó la bala que mató al comunero mapuche.

Junto a Ávila y Alarcón, hay otros 5 excarabineros formalizados además del abogado Cristián Inostroza.