José Antonio Kast inscribe partido y desata el nerviosismo en Chile Vamos

Este lunes llegó el día para la inscripción del Partido Republicano, la nueva colectividad que lidera el excandidato presidencial y exUDI José Antonio Kast que tiene en un estado de nerviosismo extremo a Chile Vamos.

A las 10.30 horas el exdiputado, junto a la directiva del Partido Republicano tiene programado presentarse en el Servicio Electoral para entregar las firmas de 150 “fundadores” y así comenzar el proceso de instalación del partido.

“Que en Chile Vamos no se pongan tan nerviosos. Hace una semana veían con buenos ojos que hiciéramos un partido, pero ahora hay críticas”, ha sido el mensaje de José Antonio Kast, en tono de advertencia ante los cuestionamientos que ha despertado su irrupción en el oficialismo.

Kast llega a esta instancia con varias entrevistas el fin de semana donde desplegó una dura crítica al Gobierno, a quien acusa de haber cedido “a las banderas de la izquierda” y traicionar el programa. Además, ha hecho sentir su molestia por haber sido excluido de toda instancia gubernamental, incluyendo la Cuenta Pública de 1 de junio, pese a haber cedido sus votos en segunda vuelta a Sebastián Piñera.

El llamado de los líderes de Chile Vamos

Esta estrategia de JAK de permanente crítica al Gobierno ha sido cuestionada por el oficialismo que ve con preocupación cómo el excandidato presidencial se puede transformar en un dolor de cabeza para la administración de Sebastián Piñera.

De ahí el llamado de su excorreligionaria, la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe quien apeló al "sentimiento de patriotismo" del excandidato presidencial "para que no haga daño" al Gobierno.

"José Antonio Kast, si quiere constituirse en partido, debiese querer que lo único que no le pase a Chile es que vuelva a manos de la izquierda y, por lo tanto, me parece que el camino que está adoptando no es el mejor, por eso yo apelo a su patriotismo, a sus ganas de que a nuestro país le vaya bien y el camino para que le vaya bien está justamente en no andar criticando al Gobierno a través de los medios de prensa", dijo la timonel gremialista en Radio Cooperativa.

Van Rysselberghe también emplazó a José Antonio Kast señalando que "tiene que decir si quiere entrar o no (a Chile Vamos), porque nosotros ya somos un conglomerado constituido y tenemos ciertas reglas del juego, y parte de esas reglas pasan porque nosotros resolvemos los conflictos internamente y, en general, no se golpea al Gobierno a través de los medios de prensa".

En esta línea, la parlamentaria planteó que el exdiputado de la UDI "debiera someterse a la primaria" y que "lo que no nos puede pasar es que tengamos un efecto como en España, como el de Vox, donde la fragmentación de una coalición política finalmente lleva a la debacle electoral".

Este mismo llamado de atención al estilo de Kast fue puesto en evidencia por el actual timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien planteó que “si quiere plantear cosas que atraigan a gente que hoy está con nosotros, me parece legítimo. Lo que no me parece bueno es que se busque crecer a costa de golpear o criticar a los que se supone que podrían ser eventualmente los aliados”.

Al ruedo saltó también Felipe Kast, el líder de Evópoli, partido que ha sido uno de los blancos predilectos de las críticas de José Antonio Kast. Entrevistado en CNN, el senador enrostró el estilo del exdiputado, señalando que “la gente está cansada cuando la política se dedica solo a pelear” y cuestionó la estrategia del “camino propio” que ha tomado su familiar.

Según Felipe Kast, Chile Vamos debe mantenerse como una coalición que una a liberales y conservadores, siempre sin caer en descalificaciones. “Una alternativa es que sean algo parecido a la UDI, pero si quieren ser el Vox de España, que es un partido de extrema derecha y critica al mundo de centro derecha, es una elección de ellos”, señaló.

Los números de la Cadem

En este contexto, la encuesta Cadem analizó el escenario de la centroderecha de cara a esta irrupción de José Antonio Kast. De hecho, 59% de los identificados con la derecha o centro derecha apoyan primaria del sector con J. A. Kast.

Además, Joaquín Lavín se posiciona con ventaja como el mejor candidato a la presidencia de Chile Vamos con 43% de las menciones. Le siguen Felipe Kast con 16% (que sube a 26% entre quienes se identifican con la derecha o la centro derecha), y los senadores RN Manuel José Ossandón con 11%, Andrés Allamand con 8%, y Francisco Chahuán con 4%.