El tablero presidencial comienza a despejarse, al menos en la derecha, decantando la disputa entre dos claros liderazgos: el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI) y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Así lo adelanta la encuesta Agenda Ciudadana" Criteria” aplicada en junio que muestra al mediático edil de Las Condes subiendo 6 puntos en sólo un mes en las preferencias espontáneas por futuro Presidente.

El dato no es menor: por primera vez Joaquín Lavín (17%) se consolida cómodamente en la primera posición desplazando a la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez al tercer lugar con 10%. Entre medio aparece el fundador del Partido Republicano con 11%, quien también sube en dos puntos desde la medición anterior. “Es la consolidación de dos liderazgos fuertes en la derecha", indica Cristian Valdivieso, director de la encuestadora.

Con el foco en la primaria

No obstante, el panorama luce distinto en el grupo de encuestados que se identifica con Chile Vamos y el Partido Republicano. En este segmento, José Antonio Kast eclipsa a Lavín, consolidando el voto más duro de la centro derecha.

El líder del Partido Republicano obtiene 30%, versus 24% de Lavín, 16% de Felipe Kast (Evópoli) y 6% de Manuel José Ossandón (RN).

Las cifras abren una serie de incógnitas de cara a las primarias del sector, donde Chile Vamos debe tomar decisiones. “En el mundo identificado con la derecha, la pelea esta entre Lavín y Kast, eso es interesante porque va a poner mucho foco en la primaria de la derecha. Uno, porque lo más probable es que de ahí salga el próximo Presidente de la República, y va a poner tensión porque en algún minuto Chile Vamos va a tener que discutir si incluye o no a JAK para que no vaya por fuera generando una fragmentación de la votación”, advierte Valdivieso.

Pero con JAK dentro de la primaria, el escenario no es carrera corrida para Joaquín Lavín. Es más, la incertidumbre es aún mayor. “Si José Antonio Kast participa en la primaria, contando a Lavín, Felipe Kast (Evópoli) y Manuel José Ossandón (RN), la probabilidad que tiene de ganar es alta porque los otros votos se fragmentan. La gran inquietud es si será posible que los otros candidatos abdiquen en favor de Lavín. Se ve difícil, pero al no hacerlo, capaz que Kast gane, porque las primarias son entre el electorado más militante”, explica el director de Criteria Research.

Lavín, el transversal

Un dato positivo para Lavín es que se potencia como una figura transversal. Incluso, aparece como la tercera preferencia entre quieres se identifican con la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, para sorpresa de muchos.

Exclusivamente en el segmento ex Nueva Mayoría-Frente Amplio, la periodista Beatriz Sánchez lidera con un 25% y es seguida por el edil comunista Daniel Jadue con un 18%. Pero aparece en tercer lugar Lavín con un 10%. Los otros dos nombres en esa quina corresponden a Michelle Bachelet con un 6% y otro frenteamplista, el alcalde Jorge Sharp con un 5%.

En la ex Nueva Mayoría no hay cambios, dando cuenta del estado preocupante en que se encuentra el bloque. “La novedad sigue siendo Daniel Jadue, que no logra una transversalidad. Y para de contar, no hay ningún rostro nuevo”, indica Valdivieso.

Respecto a Bachelet, se muestra escéptico de la posibilidad de que sus adherentes busquen un tercer mandato. “No hay una demanda explícita de la ciudadanía por la vuelta de Bachelet. No hay nada nuevo ni para bien ni para mal, asegura. De hecho, la actual Alta Comisionada para los DDHH se mantiene en 5% en las últimas tres mediciones.

Para Valdivieso, esta versión de la encuesta también enciende una luz amarilla para el Frente Amplio. “Beatriz Sánchez claramente empieza a perder posiciones y a girar mucho de la cuenta corriente que tenía de la anterior elección presidencial. En el Frente Amplio va a tener que empezar si va a volver a potenciarla o definir si va a proyectar algún liderazgo presidencial en lugar de Beatriz Sánchez, pero en esta indecisión está perdiendo”, advierte.