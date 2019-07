La tensión que instaló Lavín en la derecha con su anuncio de que irá por la reelección en Las Condes

El anuncio del alcalde de las Condes Joaquín Lavín de que irá por la reelección en la próximas municipales desató revuelo en la derecha. Desde Evópoli salieron a criticar la declaración de quien es considerado en todas las encuestas como la carta presidencial más fuerte del sector, mientras la UDI cerró filas en torno a él, en una clara señal de cuidar su liderazgo.

El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte aseguró que el alcalde no debe usar a Las Condes como un “trampolín” para La Moneda. “Cualquier candidato, sea Joaquín Lavín u otro, debería asumir directo ese desafío, y despejar la carrera edilicia”, comentó a La Segunda.

Según Larraín Matte, si la comuna lo elige alcalde es para que termine su periodo en 4 años más y no para que deje abandonado el cargo y se embarque en una aventura presidencial.

“Eso debe transparentarlo ante la ciudadanía. La ciudadanía no es ingenua, y antes que los partidos será la que haga la pregunta sobre su futuro a Lavín sobre los objetivos que hay detrás de su candidatura al municipio”, indicó.

En la UDI salieron de inmediato a cuidar a su mejor exponente presidencial y del sector. De ahí la declaración de la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, de que “llamaría a quienes critican a que respeten la libertad de Joaquín para hacer lo que estime conveniente”.

Para la senadora, las declaraciones de Evópoli tienen un obvio trasfondo electoral. “Imagino que Evópoli querrá llevar como candidato presidencial a Felipe Kast y sería como pedirle que renuncie al Senado porque tiene aspiraciones”, comentó.

Desbordes, el pragmático

Pero la declaración que más llamó la atención Renovación Nacional, un partido que tiene varias cartas presidenciales (como Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán y Andrés Allamand). Además, RN también tiene un competidor para la alcaldía de Las Condes, Carlos Larraín.

La premisa del presidente RN, Mario Desbordes, es que a los liderazgos del sector “hay que cuidarlos, y no hacerles olitas ni hay que ponerles problemas”. Por eso, en el caso de Lavín, “ponerle exigencias me parece ridículo, lo que importa es que Chile Vamos gane la próxima presidencial”.

“Si tengo una buena figura presidencial en Chile Vamos, sea alcalde en ejercicio o no, yo lo voy a apoyar. No le voy a poner cortapisas a nadie, porque lo que hay que hacer es potenciar a todas las figuras de Chile Vamos”, indicó.

De todos modos, comentó que la primaria va sí o sí en el oficialismo. “Si Lavín sale alcalde y luego resulta ser una buena figura presidencial, bienvenido a la primaria (…) RN tiene la tranquilidad de contar con muy buenos candidatos y que podemos ganar la primaria”, indicó.

El factor JAK

En esta ecuación hay que considerar también el factor de José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano.

El exdiputado es crítico de Lavín y ya en mayo pasado emplazaba al alcalde señalando que “algunos quieren ocupar la elección municipal como trampolín para ser candidato presidencial". “Lo único que pido es que Joaquín Lavín diga si será candidato a alcalde o a la Presidencia”, decía en esa oportunidad.

Ahora, una vez despejado que Lavín en su futuro inmediato va por la alcaldía, Kast no ha hecho comentarios en Twitter. Pero sí aprovechó de emplazarlo para tener un cara a cara: en un mensaje dirigido a Bienvenidos, el matinal de Canal 13 donde el edil va todos los miércoles, el ex parlamentario señaló que “El próximo Miércoles no tengo problemas de agenda y voy feliz a debatir con Joaquín Lavín sobre el tema que quieran. Pueden sumar a Francisco Vidal para que le haga barra”.