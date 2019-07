Alcalde de Osorno asegura que la gente "no confía aún en la red" de agua a pesar de la restitución

Pese a que el servicio de agua potable ya se encuentra restituido en la ciudad de Osorno, las dudas volvieron a reflotar luego que la municipalidad informara la decisión de cerrar tres centros de salud debido a la presencia de "coliformes fecales" en el agua de uno de los recintos.

Si bien desde el Gobierno han asegurado que el agua de uno de esos centros estaba contaminada, negaron que la situación tuviera alguna relación con el suministro de Essal, debido a que la fuente provenía de estanques y camiones aljibes.

Sin embargo, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, aseguró esta mañana en entrevista con Radio Imagina que "esa agua fue provista por la red de Essal, porque cuando se cortó el agua quedó una sola red funcionando, y de esos grifos se sacaba el agua para abastecer a la ciudad".

La autoridad informó que actualmente se mantiene cerrado el Cesfam de Rahue Alto y "estamos esperando el examen de dos centros más porque si fuera positivo también los tendríamos que cerrar. Los restantes están funcionando".

"No ha habido nada claro. No ha habido comunicación clara respecto a las cosas que estaban ocurriendo. El hecho de que a la gente le salió agua de un color o de otro, nadie dijo nada, puras evasivas. Entonces, no hay nada oficial", criticó Bertín.

El jefe comunal explicó que, pese a que el suministro de agua ya está normalizado, "nosotros seguimos repartiendo agua en noventa y tantos puntos que tenemos repartidos en la ciudad. Seguimos repartiendo agua exactamente igual porque la gente no confía aún en la red".