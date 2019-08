Todos en el Gobierno contra las 40 horas: el intenso despliegue de ministros ante inminente votación del proyecto de Camila Vallejo  

El Gobierno desplegó todas sus fichas e insistió en sus críticas al proyecto de reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas que promueve la oposición, y que fue puesto en tabla para su despacho en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para este lunes 2 de septiembre.

En tres frentes distintos, los ministros Gonzalo Blumel (secretario general de la Presidencia), Felipe Larraín (Hacienda) y Nicolás Monckeberg (Trabajo) dispararon contra la iniciativa liderada por la diputada comunista Camila Vallejo, ante la arremetida legislativa de este proyecto.

Abrió los fuegos el ministro secretario general de la Presidencia Gonzalo Blumel, quien en una entrevista con T13 Radio en la mañana sostuvo que “no corresponde que en la Comisión (de Trabajo), su presidenta, el Frente Amplio y el Partido Comunista se aprovechen de las mayorías circunstanciales que tienen".

“Compartimos el principio de compatibilizar más tiempo para la familia y el descanso, pero no puede ser a costa de menores sueldos y menos empleo”, indicó.

La respuesta de Blumel se suma a la arremetida del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien ayer reaccionó ante el anuncio de la votación y dijo que el sector está haciendo un “gallito político” con un proyecto que catalogó de “malo, inconstitucional e irresponsable”.

Monckeberg insistió hoy en sus dichos durante una visita en Valdivia, donde expuso la Agenda de Modernización Laboral ante empresarios y trabajadores. En esa instancia, el secretario de Estado insistió en que el “proyecto que presentaron los parlamentarios del Partido Comunista afectará tarde o temprano el salario de muchos trabajadores”.

“En primer lugar, porque establece una reducción de jornada de un 25%, lo que no ha hecho ningún país del mundo; en segundo lugar, porque no toma ninguna medida de resguardo en términos de productividad y de mejorar el uso del tiempo, porque todos sabemos que una persona que labora 45 horas nunca va a ganar lo mismo si empieza a trabajar 35. Y en tercer lugar, porque no lo hace en forma gradual, sino que lo hace bruscamente sin marcar diferencias entre las pymes y las grandes empresas”, agregó.

A esta arremetida se sumó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien participó esta mañana en la presentación de la plataforma Presupuesto Abierto.

El jefe de la billetera fiscal insistió en el concepto de “inconstitucional” para definir a la iniciativa opositora. “Hemos dicho claramente que este es un proyecto que tiene un efecto muy nocivo sobre el empleo en el corto plazo y sobre empleos y salarios en el largo plazo” e insistió en que “es un proyecto sobre el cual no existe iniciativa parlamentaria en nuestro orden constitucional. Así que además es un proyecto inconstitucional”.

Respecto a una eventual impugnación de la norma ante el Tribunal Constitucional, Larraín respondió que “los pasos que vamos a tomar los comunicaremos oportunamente, pero ciertamente vamos a luchar porque se respete nuestro orden institucional, es lo que corresponde en un país serio y es lo que corresponde a nuestro gobierno”.