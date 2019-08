Presidenta de la Comisión de Trabajo ante propuesta de gradualidad en las 40 horas: "Estamos abiertos al diálogo con la DC"

La presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social), señaló que está disponible para conversar con la Democracia Cristiana (DC) con el fin de establecer una gradualidad de cinco años para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Ello, en el contexto de una reunión que mantendrá el diputado DC Gabriel Silber, con su par Camila Vallejo (PC), impulsora del proyecto, y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), mismo día en que se votará el texto de la iniciativa que sea enviado a la Sala, a pesar de que Silber pidió mayor "tiempo de audiencias", con el fin de evitar un "trámite exprés", petición que negada por Yeomans, y ante lo cual el representante DC ha estado preparando dos indicaciones, según informó El Mercurio.

Al respecto, Yeomans comentó que "estamos abiertos al diálogo con la DC, no veo tampoco problema de escuchar diferentes visiones mientras eso ayude a que el proyecto avance y en eso vamos a estar también desde quienes estamos respaldando el proyecto de ley".

La presidenta de la Comisión de Trabajo recalcó que "eso se diferencia totalmente con la estrategia que ha tenido el Gobierno, que ha intentado más bien dilatar el trámite del proyecto porque no quiere rebajar la jornada laboral abiertamente y simplemente no se atreve a decirlo. Por eso -agregó- han hecho esta campaña del terror".

"La CPC se ha sumado a la campaña del terror"

Gael Yeomans también se refirió a los dichos del presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien dijo estar "en shock" por la decisión de la Comisión de Trabajo de votar el proyecto el próximo lunes.

Al respecto, Yeomans señaló que "yo creo que deja en evidencia que la CPC se ha sumado a la campaña del terror que inició el Gobierno y también lo dejan en claro estas declaraciones".

"Mi llamado es a evitar las mentiras en esta discusión. Si tienen diferencias con el proyecto de ley, como así lo han demostrado, esa es una cosa y eso no quiere decir que no se ha escuchado a los distintos actores porque eso no es verdad. El gran empresariado debería prepararse para la reducción de la jornada laboral, nosotros estamos velando por el bienestar de los trabajadores", complementó.

Por último, la parlamentaria consideró que "el gran empresariado le falta esa visión, el falta el pensar un poquito más por fuera de sus bolsillos y pensar que es necesario construir un mejor país para todas y todos"