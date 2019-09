INDH valora dictamen de Contraloría que aclara que funcionarios municipales no pueden registrar a alumnos del Instituto Nacional

La decisión de la Contraloría General de la República de declarar improcedente la revisión de mochilas a los estudiantes del Instituto Nacional, fue valorado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El dictamen, que surge en respuesta a la consulta de dos concejales municipales de Santiago, recoge en sus argumentaciones la posición del INDH, en el sentido que “una medida como la adoptada por la Municipalidad de Santiago podría infringir el derecho a la vida privada y las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes".

El director del organismo, Sergio Micco, valoró la medida señalando que "el dictamen de Contraloría es coincidente con lo señalado por el INDH en reiteradas ocasiones en cuanto a que la legitima finalidad de resguardar el orden público, debe hacerse con estricto apego a la legislación vigente y los derechos humanos".

En mayo pasado el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, estableció 10 medidas para enfrentar la crisis en el emblemático establecimiento educacional. Entre ellas dispuso la revisión de las mochilas de los alumnos al ingresar al liceo, lo que se realizaría por apoderados voluntarios, con apoyo de personal municipal.

Ante esta respuesta del organismo contralor, el municipio ahora cuenta con un plazo de 15 días para "ajustar sus actuaciones" al fallo.

Diputado Alessandri rechazó pronunciamiento de Contraloría

Sin embargo, no todos quedaron conformes con la decisión del ente contralor. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, salió a respaldar la medida tomada por la Municipalidad de Santiago.

El parlamentario hizo un llamado a la autoridad: "Primero decirle al Contralor que llegó tarde. Está situación se está aplicando hace tres meses atrás; hubo un momento de mucho conflicto en que se aplicó. Lo que está diciendo el Contralor respecto de que le afecta a la dignidad de los menores de edad cuando le revisan la mochila nos hace cuestionarnos muchas otras situaciones en que el Estado ordena la revisión de mochilas a menores de edad".

"Le pediría al Contralor que haga extensivo este dictamen a todos los lugares donde el Estado ejerce este tipo de controles, o autoriza, o manda este tipo de controles y que lo hagamos extensivo a aeropuertos de todo nuestro país, a estadios, a locaciones de recitales. Y en realidad, le expliquemos al país si revisarle a un joven de 16 años la mochila afecta tanto su dignidad más de lo que protege y previene la seguridad del que está dentro del establecimiento", agregó.

El también diputado de la UDI, Álvaro Carter, también rechazó el dictamen de Contraloría y subrayó que "más que hablar respecto a si se puede revisar las mochilas o no en casos de violencia, como ha ocurrido en el IN, que nos diga entonces si en los aeropuertos se pueden revisar o no los bolsos y maletas de los pasajeros. ¿Las normas de seguridad quitan la dignidad?".

Cecilia Pérez: "Somos respetuosos de los dictámenes de Contraloría"

Por otra parte, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó que si bien respetan los dictámenes de la Contraloría, consideró que "acá el alcalde había tomado una decision que iba en la línea correcta, que es darle seguridad y tranquilidad a toda la comunidad escolar del Instituto Nacional, no solamente a la mayoría de los alumnos que quieren estudiar y quieren hacerlo con tranquilidad, sin estar sujetos a amenazas, violencia o algún tipo de altercado que finalmente los ponga en una situación de fragilidad física, también a los padres y apoderados, que cuando estén en sus casas o trabajos, quieran tener la tranquilidad que sus hijos están bien. Lo mismo para los profesores, poder hacer clases en ambiente de tranquilidad".

Finalmente, la secretaria de Estado señaló que "esperamos que el IN y sus nuevas autoridades puedan liderar este encuentro en el IN donde prevalezca la tranquilidad y la paz, el poder estudiar, enseñar y aprender, que es lo que quiere la comunidad escolar".