Desbordes se desmarca del oficialismo y pide que no le tengan "cuco" al proceso constituyente

Una de las demandas ciudadanas en medio del estallido social es una nueva Constitución, por lo que han pedido realizar Asambleas Constituyentes, las que han sido apoyadas por la oposición. En cambio, en el oficialismo advierten que muchas países se estancaron tras realizar este proceso.

Pero uno del oficialismo se desmarcó: el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien contrario a lo que opinan sus compañeros de Chile Vamos, reconoció que han existido procesos constitucionales exitosos, por lo que llamó a no tenerle miedo a este mecanismo.

"Yo lo dije ayer y se interpretó como que yo estaba a favor de la asamblea constituyente, porque me preguntaron lo mismo y dije: no inventemos este cuco de la asamblea constituyente, porque no es cierto", indicó Desbordes en entrevista con radio Zero.

Ya había insistido con este mal "cuco" el lunes, en entrevista con Emol, donde señaló que "está el cuco de la asamblea constituyente porque hay lugares donde se ha mal utilizado".

Para explicar su postura ejemplificó con casos exitosos y casos malos. En estos últimos, dijo que "los procesos en Venezuela y en Bolivia fueron manipulados de una manera brutal y terminaron en constituciones llenas de flores preciosas, que después no (fueron positivas)".

En cambio, en los exitosos señaló que "en Portugal funcionó (la asamblea constituyente), en Colombia funcionó (también), porque se hizo bien, la ciudadanía eligió: igual que se elige a los diputados, eligió una asamblea".

Esto último -que sea elegida por la ciudadanía- es la condición que puso Desbordes para que el proceso sea legítimo y exitoso: "No lo que pretenden algunos, que están diciendo: 'La asamblea tiene que estar constituida por un 20% de personas que vienen de la sociedad civil comunitaria de base'... ¿Qué es eso? Los organismos de fachada que tienen ese partido o ese grupo".

Otros dicen que "tiene que estar compuesta por 30 personas de la cultura. ¿Quién los elige? ¿La Asociación de Escritores de Chile? Es una institución maravillosamente linda, pero ¿quién los elige (a los miembros, para evitar el riesgo de manipulación)?", insistió.