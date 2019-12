Había letra chica: ministro Sichel aclara anuncio del "bono Piñera" de 100 mil pesos a familias más vulnerables

El Gobierno de Sebastián Piñera ha apostado todas sus fichas a la agenda económica que anunció ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones para impulsar la reactivación económica que permita corregir el mal registro del Imacec de octubre, que registró una caída de 3,4%. Esta mañana, el Presidente sumó una nueva medida: un bono de 100 mil pesos para las familias más vulnerables.

Sin embargo, horas más tarde se supo que la medida -que según el propio Piñera beneficiará a 1.336.000 familias- viene con letra chica. Y es que según explicó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, el beneficio que se otorgará será de 50 mil pesos por carga.

El bono será de "50 mil pesos por carga familiar, por eso el Presidente habló de 100 mil pesos promedio por familia y beneficia a 1 millón 300 mil personas", detalló Sichel.

El secretario de Estado agregó que "en promedio las familias que son del 25% más vulnerable de Chile tienen 2 coma algo hijos… por lo tanto se habla de 100 mil pesos, puede ser más o menos. Es 50 mil pesos por carga, así está calculado".

"El anuncio viene a complementar entregar un subsidio mayor que el que se asignaba con el Bono Marzo", sostuvo el ministro.

Por otra parte, la autoridad informó que las familias que recibirán este bono, son las que forman parte de los programas Chile Solidario, Así como quienes reciben asignación familiar y subsidio familiar. "Los que han recibido esos tres bonos van a ser los receptores de este bono", apuntó.

La crítica de Huenchumilla: Medidas financieras "no van al centro del problema"

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, dio su punto de vista respecto al bono de 100 mil pesos promedio del Gobierno. Al respecto, señaló que "si el gobierno piensa que se va a arreglar con bonos esto, está equivocado", y añadió "que con su paquete de medidas económicas “el gobierno se está corriendo en las reformas estructurales. Yo quisiera (…) que el gobierno me dijera qué va a hacer con las AFP. Qué va a hacer con la salud, qué va a hacer con la educación. Las medidas financieras, claro, son buenas, necesarias, pero no van al centro del problema que tenemos en Chile".

"Aquí lo que hay que hacer es una reforma estructural respecto de los tres pilares, donde existe un movimiento de parte de toda la gente, esperando una respuesta profunda, que es la salud, la educación y la Reforma Previsional", sentenció.

El parlamentario también se refirió al proyecto que busca que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica y señaló la inconstitucionalidad del mismo, por lo que se mostró satisfecho con que el gobierno “aceptó esa tesis”. Sin embargo, recalcó algunas dudas con respecto al borrador.

"El otro tema es si tenemos que sacar o no a las Fuerzas Armadas en un estado de excepción constitucional, a la calle. Me parece que esto es muy peligroso, porque las Fuerzas Armadas no están formadas para resguardar el orden público (…) están armadas para la guerra, y en la guerra se va a neutralizar al enemigo, matándole. Ya el Ejército dijo que no estamos en guerra; eso fue un error del presidente, y en consecuencia, el orden público le corresponde a Carabineros e Investigaciones", consideró.

Dicho lo anterior, el parlamentario mostró sin embargo disposición al diálogo: "si aquí hay una situación intermedia, en que las Fuerzas Armadas no van al orden público, si van solamente a resguardar infraestructura crítica, es una cosa que vale la pena conversarlo. Yo estoy abierto a los argumentos que espero que me dé el ministro del Interior y el ministro de Defensa (…) no me cierro al debate y a escuchar al gobierno", concluyó.