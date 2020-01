Sigue polémica por el informe big data: fiscal Abbott asegura que no tiene nada relevante y Huenchumilla cuestiona que Luksic “se inmiscuya en tareas de Estado”

Pese a la polémica que ha generado, el informe big data que analiza una supuesta influencia extranjera en los hechos ocurridos en el marco del estallido social, podría no tener ninguna relevancia. Así lo reconoció el propio fiscal nacional, Jorge Abbott.

El origen del documento de la empresa española Alto Analytics, es lo que más polémica ha generado. Esta semana, los ojos estuvieron puestos sobre el empresario Andrónico Luksic, luego que Interferencia revelara que el grupo Quiñenco financió y lo entregó al Gobierno a través de Rodrigo Hinzpeter, actual gerente legal del holding, el polémico informe.

Pero a pesar de la controversia, el fiscal general dice que no ha sido necesario indagar el origen del mismo ya que, hasta ahora, no se ha encontrado nada relevante. "Nosotros hemos tomado ese informe como antecedentes que vienen de fuentes abiertas, redes sociales, y que eventualmente podrían tener algún valor en una investigación. Por ahora no hemos encontrado ningún valor y en consecuencia no ha sido necesario indagar el origen del mismo".

El jefe del Ministerio Público agregó que "si nosotros tuviéramos de ese informe antecedentes que pudiéramos hacer valer en juicio, pues bien tendríamos que investigar cuál es el origen, porque al momento de incorporarlo en un juicio tenemos que comprobar la trazabilidad del mismo: quién lo realizó, cómo llegó a nuestras manos y también citar a declarar a quienes realizaron el mismo".

El informe de big data no ha estado exento de críticas, especialmente por involucrar a fanáticos del K-Pop con la crisis social. Los cuestionamientos reflotaron esta semana, luego que trascendiera de la implicancia de Luksic en la elaboración de dicho documento.

Al respecto, la Subsecretaría del Interior informó -por medio de un comunicado- que "en momentos en que nuestro país vivía un clima de violencia y desorden público, Quiñenco contactó al Gobierno de Chile con la empresa Alto Analytics".

La crítica de Huenchumilla

El subjefe de bancada de los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, se refirió al polémico caso del informe, apuntando directamente al magnate Andrónico Luksic. "Los poderosos no logran entender que esa es la rabia acumulada de la gente que ve como teniendo dinero es posible hacer este tipo de tonterías", dijo.

El parlamentario consideró que lo ocurrido "es la demostración que el poder del dinero permite que los grandes grupos económicos tiendan a manipular al Estado e inmiscuirse en cuestiones que no le corresponden".

Además, indicó que "el Estado le da garantía a todos los ciudadanos de un tratamiento igualitario, pero la naturaleza de este Gobierno es la de servir a los intereses de los más poderosos".

"La pregunta que uno se hace '¿El ciudadano común y corriente tendría esa misma posibilidad de interactuar con la máxima agencia de inteligencia del Estado?' Por supuesto que no. Entonces, el poder del dinero hace que el país sea profundamente desigual en estas materias", precisó.

Asimismo, el legislador indicó que "es inaceptable que uno de los más ricos de Chile, valiéndose de ese poder se inmiscuya en materias de policía, tarea que le corresponde al Estado".

Finalmente, el integrante de la comisión de Seguridad aludió al rol que habría cumplido Rodrigo Hinzpeter (actual gerente legal de Quiñenco) criticó que "el poder del dinero significa tener influencias en muchas cosas y si un destacado político, que fue ministro del Interior, fue ministro de Defensa, después se cambia de silla musical y es alto gerente de un grupo económico importante se salta las vallas. Es una prueba que el poder y la relación entre el dinero y la política, permite que alguien se inmiscuye en las tareas del Estado".