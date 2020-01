Las reacciones tras la aprobación de la acusación constitucional en contra del intendente Guevara

Como una "injusticia" calificaron los diputados de Chile Vamos la aprobación -por 74 votos a favor y 71 en contra- de la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en la Cámara de Diputados.

Guevara fue acusado de vulnerar el derecho a reunión debido a la estrategia de copamiento preventivo que se aplicó en Plaza Italia en las manifestaciones de los días 20 y 27 de diciembre. Ahora, el libelo pasará al Senado y, de aprobarse, Guevara quedará suspendido para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

En esa línea el diputado Sebastián Torrealba (RN) sostuvo que "se ha acusado a un intendente sin ninguna prueba de haber violado la Constitución y las leyes. Hoy me da vergüenza ser parte de este Congreso. Lo que este Congreso ha hecho hoy día es simplemente una injusticia que no tiene nombre, porque ha debilitado la función pública, ha debilitado el rol de la autoridad, y le ha dicho a los violentos, a los que están en la calle, que ellos son los que mandan".

"Esta acusación es injusta y este resultado hoy a mí me avergüenza de ser diputado de esta Cámara (...) Ya no sé qué esperar de esta oposición que lo que vemos que lo único que quiere es destruir este país", agregó Torrealba.

Consultada respecto a la posibilidad de que se presente una acusación en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, Torrealba que "espero que no, pero la verdad es que no me sorprende nada de una oposición que ha demostrado el día de hoy no entender razones jurídicas y políticas, y ha acusado injustamente a un intendente que ha hecho su trabajo, que es el de defender a las personas de bien y asegurar los derechos de todos los chilenos".

José Miguel Castro (RN): "Han ganado los encapuchados"

En tanto, el diputado José Miguel Castro (RN), consideró que "los únicos que han ganado acá no han sido los acusadores, los que han ganado acá han sido los encapuchados, aquellos que en el fondo lo único que quieren es destrozar el orden público. La verdad es que me avergüenza tremendamente la votación de mis compañeros. Hoy todo Chile ha perdido".

Vlado Mirosevic: "Es una decisión justa"

Desde la oposición celebraron la aprobación al libelo acusatorio. El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirósevic, sostuvo en entrevista con CNN Chile que "es una decisión justa. Cuando una autoridad ejerce el poder no puede cruzar un cierto límite. El poder tiene un límite y ese límite tiene que ver con respetar los derechos fundamentales, aquella autoridad que viole esos derechos fundamentales, entonces el instrumento constitucional que nosotros tenemos recordar el límite es justamente una acusación constitucional".

"Si el Congreso usa la acusación constitucional, ¿por qué no vamos a usarla para ponerle un límite y un contrapeso al poder del Gobierno?. En todas las democracias funciona, y de hecho en las democracias europeas es bastante más normal que suceda", agregó el diputado.