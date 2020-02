Diálogo Desbordes-oposición: derecha y Gobierno suben el tono para cuestionar estrategia del timonel RN

La reunión del presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, con timoneles de los partidos de la exConcertación desordenó otra vez el naipe en Chile Vamos y nuevamente agita las aguas en Renovación Nacional.

El timonel RN está bajo el fuego cruzado de sus socios de la UDI y Evópoli y en el plano interno es blanco de nuevos ataques de parte de su antecesor Carlos Larraín, quien no desaprovechó la oportunidad para “golpearlo”, tal como lo hizo antes del consejo general de la colectividad.

Entrevistado en La Tercera, Larraín catalogó la reunión como una “movida calculada fríamente” e indicó que “el problema que suscita la reunión de Desbordes con los partidos de la izquierda es porque no es con sus socios y le abre un nuevo problema al gobierno”.

Larraín dijo que luego del Consejo General de RN “el rol del presidente Mario Desbordes es particularmente delicado en esta coyuntura” y advirtió que “cuando el principal partido de la coalición de gobierno asume algunas de las posturas de la izquierda, estamos en una disyuntiva seria. Nunca se ha visto que un gobierno se pase a la oposición, y nosotros somos gobierno”.

El ex senador añadió que “no hay puente posible con la izquierda como se ha demostrado en todas las vueltas del camino”, cuestionando el accionar de la oposición debido a las “acusaciones constitucionales contra el propio Presidente de la República para abajo, entorpecimiento de los proyectos centrales y que no son nunca suficiente para el criterio de la izquierda, utilización de los organismos de Derechos Humanos. Tantas cosas”.

En este contexto, el Gobierno cambió de tono y mientras ayer valoraba el entendimiento entre RN y la centroizquierda, hoy sostuvo que “el diálogo tiene que partir por casa y después acercarse a la oposición", según dijo la vocera de La Moneda, Karla Rubilar.

“Nosotros lo que queremos plantear es lo que nos ha pedido el Presidente siempre, primero la unidad de nuestro sector, necesitamos estar unidos, trabajar en conjunto. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo entre nosotros”, dijo la ministra.

Más críticas en RN, la UDI y Evópoli

Pero las críticas de Larraín hacia Desbordes no son aisladas, porque la reunión causó fuertes críticas tanto de miembros del Chile Vamos como del propio RN. El diputado de esta colectividad, Miguel Mellado, comentó que “lamento que Desbordes siga en un camino en que cree tener un partido político propio. Su ´buenismo´ lo lleva a cometer errores como estos en donde quiere que la izquierda lo aplauda, pero ellos nunca votarán por él”.

Por su parte, el diputado RN Luis Pardo señaló que ante un eventual nuevo pacto social “se debe considerar que al otro lado de la mesa, quienes concurran, sean en el rechazo a la violencia” y aseguró que de avanzar en un acurdo Desbordes deberá “contar con el respaldo de las instancias que correspondan del partido y también de Chile Vamos”.

Uno de los más severos en su crítica hacia Desbordes fue el jefe de bancada de diputados de Evópoli Luciano Cruz-Coke quien comentó a El Mercurio que “hubiese sido preferible que primero lo consultara con los partidos de su propia coalición. Hay una cierta ingenuidad en Desbordes en pensar que con el PS, que no ha sido claro en condenar la violencia y que ha incumplido buena parte del acuerdo por la paz y la nueva Constitución, va a poder llegar a una surte de pacto social, obviando, prescindiendo de Chile Vamos”.

El diputado dijo ser “muy escéptico respecto de la voluntad que existe de una oposición que desde que se firmó el acuerdo por la paz y la nueva Constitución nos ha acusado constitucionalmente (…) me parece que es bastante ingenuo pensar que se puede llegar a un acuerdo de pacto social de largo plazo y es una de las razones por las cuales algunos votamos por la opción Rechazo”.

Para el diputado UDI Javier Macaya, “Mario Desbordes equivoca el camino al no preguntar ni coordinar primero con Chile Vamos y el propio Gobierno aspectos esenciales de la agenda social e intentar establecer acuerdos con una oposición que en los últimos meses ha buscado nada más que el fracaso del Gobierno”.

Apoyos internos y en la coalición

En medio de esta polémica, el jefe de bancada de diputados RN, Jorge Rathgeb, emitió una declaración defendiendo a Desbordes, bajo el argumento de que “como partidos, debemos contribuir a salir de la crisis, y eso se hace con diálogo”. Al mismo tiempo, realizó un llamado a la tranquilidad de sus socios de Chile Vamos. “El presidente de nuestro partido fue claro tras la reunión con la ex Concertación: ´Cualquier conversación sobre reformas tiene que ser con todos, incluida la UDI´. Es más, dijo ´que le extrañaría si la UDI no estuviese´, porque finalmente, lo que todos queremos acá, es ayudar a solucionar la crisis” dijo el diputado.

También se refirió a las críticas de su propio sector y aclaró que “a los que malinterpretan en nuestro sector, la reunión no se trató de una negociación, sino, solamente de una primera conversación para tantear si existen voluntades para avanzar. Entendiendo que acá, todos tenemos que aportar, y salir de las trincheras, porque la gente, y lo dijo la última encuesta CEP, en un 78% quiere que los políticos logren acuerdos”.

“Todo avance, tiene que venir con una condena fuerte a la violencia y que se logre la paz social. RN lo ha dicho así. Invito a mis socios de la UDI y Evópoli a no caer en la pelea chica, salir de ella. De atacar por atacar, porque nadie acá ha incumplido nada. Cualquier conversación sobre negociaciones, será con todos.

Desbordes también sumó el apoyo de la Juventud Renovación Nacional, cuyo presidente Javier Molina, salió a rechazar las críticas, señalando que “sorprende el afán negacionista de algunos personeros que actúan como si en Chile no hubiera ocurrido nada en los últimos 3 meses”.

“La guerra fría terminó hace 30 años, por eso los invito a abandonar la lógica de trincheras, ya que los países que progresan en paz social son aquellos donde sus políticos fomentan el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Mario Desbordes esto lo tiene claro y actúa en consecuencia”, enfatizó el líder de la Juventud RN.

Desde fuera de RN, el presidente del PRI Rodrigo Caramori también salió en defensa de Desbordes: “ha sido un tremendo liderazgo que ha surgido desde nuestro sector, y el cual debemos cuidar. Mario ha comprendido y ha sabido leer de manera muy correcta lo que es el verdadero sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos. La gente en nuestro país es moderada y solo quiere que los políticos hagamos bien nuestro trabajo – cosa con la cual todos estamos al debe y debemos hacer una profunda autocrítica-, y la cual consiste justamente llegar a acuerdo en beneficio del país”.

“En el PRI también lo hemos dicho, la gente no quiere peleas y discusiones estériles; y Mario Desbordes está haciendo la política bien entendida, no atrincherándose ni encasillándose en esta dicotomía de derecha- izquierda que no trae ningún beneficio y solo divide. Más allá aún, Desbordes le pone contenido real al debate, condenar la violencia en todas sus formas (provenga de donde provenga), como también a lograr un nuevo pacto social, que es lo que piden a gritos todos los chilenos” dijo Caramori.

Asimismo, el presidente DC Fuad Chahin, en EmolTV, defendió a Desbordes y sostuvo que "me sorprende la reacción del resto de Chile Vamos, la 'capotera' que le dan hoy día a Mario Desbordes en la prensa es increíble, cuando él lo único que hizo fue conversar". "La inconsistencia de Chile Vamos, que permanentemente en sus discursos llama al diálogo, los acuerdos, y cuando un dirigente político se junta a conversar con nosotros le dan una 'capotera' impresionante", agregó.