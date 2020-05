Oposición en pie de guerra por veto a Ingreso Familiar de Emergencia: “Presidente, no amenace al Congreso”

Las declaraciones de Presidente Sebastián Piñera en torno a la imposibilidad de aportar más recursos al Ingreso Familiar de Emergencia y un posible veto al proyecto despachado por el Congreso puso en pie de guerra a la oposición, desde donde insistieron al Ejecutivo a desechar esa opción y en su lugar abrir la billetera y mejorar el monto.

“Presidente, no amenace al Congreso con vetar si no le gustan los planteamientos que nosotros le hacemos - con bastante realismo y además con conocimiento-, al proyecto de apoyo a las familias mientras dure la pandemia; sabemos que el Estado puede más”, dijo el expresidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, graficando el sentir de la oposición, que busca que el Gobierno mejore su oferta mediante la presentación de un nuevo proyecto, como planteó el jefe de bancada PPD, Raúl Soto.

“Le pedimos al Presidente Piñera que actúe rápido, y que lo haga mejorando el proyecto que nos envió al Congreso, y que la oposición en su conjunto, de forma constructiva, ha tratado de mejorar insistentemente, recibiendo un portazo de parte de los ministros Sichel y Ward”, dijo Soto.

El parlamentario PPD añadió que “esperamos una propuesta mejorada, que suba, al menos un poco, el monto propuesto y que establezca un beneficio parejo para todos sin discriminaciones, y sin un monto que vaya decreciendo en el tiempo (...) ahora la pelota la tiene el Ejecutivo y tiene que poner más lucas sobre la mesa".

Para el senador PPD Ricardo Lagos Weber, en la tramitación de este proyecto hay una evidente falla en el Ejecutivo. “Si el Gobierno actuara con rapidez y hubiera previsto lo que iba a pasar ayer, porque la Cámara hace 10 días le dijo que iba a rechazar, habría presentado el veto y estaríamos votándolo hoy, pero en esto el Gobierno está improvisando todavía", dijo.

Por su parte, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, lamentó el hecho de que "el Gobierno llame a la unidad, pero la quiere a su medida, en torno a sus visiones y proyectos y así no se construye unidad. Deben recordar que no tienen mayoría en el parlamento, y que éste no es un buzón, son representantes electos por la ciudadanía, y a esa ciudadanía se deben".

La propuesta opositora

Según Flores, la propuesta opositora busca “cubrir mayo, junio y julio con 80 mil pesos parejo para el 60% más vulnerable, o que cuesta en total 1.200 millones de dólares, o sea está absolutamente dentro del marco de los 2 mil millones anunciados, es la obligación de un Gobierno que tiene que darle respuestas a su gente. La propuesta es agregar hasta el 60% de la población más vulnerable y eso significa incorporar a la gente de la clase media. Espero que el Gobierno entienda y se abra a mejorar las condiciones del proyecto y no amenazar con un veto presidencial. El Estado tiene que dar un apoyo digno a las familias para que puedan soportar esta pandemia”.

Por eso, instó al Gobierno a “empatizar con la realidad de muchas familias y hacer todo el esfuerzo necesario para entregarles un ingreso digno, y no decreciente, que efectivamente les permita subsistir; lo que ofrece el Gobierno no alcanza. Por eso, aprobamos en general la necesidad de legislar, porque entendemos que hay que entregarles una ayuda inmediata a las familias y que no se vean obligadas a salir a trabajar, pero rechazamos parte del proyecto porque claramente es un monto muy bajo que no les permite a las familias asegurar la canasta básica, además de ser discriminatorio con la clase media”.

En esta misma línea, el parlamentario añadió que “hemos dicho públicamente que el Banco Central puede comprar bonos del tesoro y para esto nosotros estamos más que disponibles para una modificación constitucional, lo hemos dicho hace varias semanas, y en este escenario igual como lo establece la Constitución, en condiciones de “una guerra”, se pueden comprar bonos del tesoro público, lo que permite financiar una serie de acciones necesaria para proteger al país y la ciudadanía en esta pandemia”.