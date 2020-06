Informe Minsal supera umbral de 180 mil contagiados de COVID-19 en Chile y desde mañana se sumarán 31.412 casos no contabilizados

Este martes, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la situación del COVID-19 en Chile hasta las 21 horas de este lunes.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que se registraron 5.013 contagios. Se trata de 4.498 con síntomas y 515 asintomáticos, elevando la cifra total a 183.449.

En cuanto a los fallecidos, se contabilizaron 21 decesos inscritos en el Registro Civil, sumando un total de 3.383. Tras anunciar esto, recordó que mañana las cifras se elevarán porque se contabilizarán los decesos que han ocurrido lunes y martes.

A la fecha, se registran 24.824 casos activos, mientras que se han realizado 873.533 exámenes PCR, de los cuales 14.575 fueron ejecutados en las últimas 24 horas.

En tanto, 1.470 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica, 376 están en estado crítico, bajo cuyo escenario quedan 377 ventiladores disponibles.

El ministro de Salud, Enrique Paris dijo que "quiero destacar que seguimos viviendo momentos difíciles, desde el punto de vista sanitario, y estamos haciendo todos los esfuerzos para proteger y cuidar la salud de las personas".

"Reiteramos el llamado a que las personas se queden en sus casas. El esfuerzo principal es el personal de cuidarse, de evitar circular si no es necesario", agregó.

"Ninguno de estos esfuerzos serán suficientes si la población no cumple con la cuarentena, el distanciamiento y el lavado de manos", finalizó.

Los 31.412 nuevos casos

En el balance diario, también estuvo presente el Jefe del departamento de epidemiología, Rafael Araos, quien explicó que a partir de mañana, al total de contagios en el país desde la llegada del virus, se agregarán otros 31.412 casos que no estaban contabilizados.

Esto, debido a revisiones en el sistema de epivigilia producto de las demoras causadas por el estrés al que ha sido sometido el sistema sanitario. “Hemos detectado que existe un número importante de personas que, ya sea no han sido notificadas, o bien su estado no ha sido actualizado en epivigilia. Es decir, continúan como pendientes. Este grupo de personas no notificadas, o sospechosas, o pendientes, tienen PCR positivo (…) y constituyen de esa manera casos confirmados”, explicó.

"El ajuste del número de casos va en la línea de aumentar la transparencia en la información respecto al número de casos", agregó el ministro de Salud, Enrique Paris.

La mayoría de estos casos registrados corresponde a la región Metropolitana.

Con estos casos, la cifra total de contagios a partir de mañana superará la barrera de los 215 mil.