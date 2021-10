Diputados reaccionan a posibilidad de demanda a parlamentarios por retiro de rentas vitalicias: Diego Paulsen pide informe de derecho y oposición critica "amenazas" y "chantajes"

Hay preocupación en la Cámara de Diputadas y Diputados en torno al proyecto del cuarto retiro del 10%, en concreto con el segundo retiro de rentas vitalicias. Esto, debido a la advertencia que realizó el abogado Cristóbal Eyzaguirre, que representa a las aseguradoras Confuturo y Consorcio en su reclamo por el primer adelanto de rentas vitalicias, quien señalo que el derecho contempla herramientas para hacer efectiva la "responsabilidad personal y penal" de los parlamentarios que apoyen la segunda iniciativa.

Sobre esto se refirió el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), quien solicitó un informe en derecho para analizar las complicaciones jurídicas que podrían enfrentar los parlamentarios que han impulsado el segundo retiro de las rentas vitalicias.

"Yo siempre he sido un fiel partidario de que los parlamentarios tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestros actos, porque es refácil trabajar y generar políticas públicas en base a las platas del resto", comenzó señalando a EmolTV.

"Creo que debiéramos presentar una reforma constitucional en que debiéramos tener la capacidad de tener responsabilidad cuando se cometen errores y eso hoy día no existe", añadió, junto con destacar que "ya pedimos un informe en derecho respecto a esto, porque ayer veíamos que uno de los abogados de las aseguradoras planteaba esta posibilidad de poder demandar a quienes han aprobado estos retiros".

"Yo creo que es súper importante tenerlo claro y en eso hemos pedido dos informes en derecho a dos abogados que nos puedan asesorar y ver cuál es la repercusión que puede tener aquello", recalcó, junto con subrayar que "antes de que esto ocurriera, creo que tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestros actos, si no puede ser gratis que podamos hacer y deshacer sin pagar ningún costo".

"Hoy tiendo a pensar en que nosotros no tenemos responsabilidad respecto a los actos que cometemos dentro de la Cámara y por eso yo siempre he dicho que hay que hacer una reforma que permita que sí tenemos responsabilidad, pero creo que hoy no caería ninguna responsabilidad por los actos que estamos cometiendo", enfatizó.

Reclamos en la oposición por "amenazas"

En la oposición también reaccionaron a esta advertencia. La diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, principal impulsora de incluir a los pensionados por rentas vitalicias en el proyecto de cuarto retiro del 10%, señaló que “nos acaban de estar chantajeando y amenazando en el Congreso Nacional y eso es absolutamente impresentable, o sea, hoy día las aseguradoras a través de sus abogados nos están notificando y nos están chantajeando y amenazando si aprobamos el segundo anticipo para los pensionados por rentas vitalicias”.

“640 mil personas, 640 mil jubilados de rentas vitalicias están esperando su segundo retiro y lo que hacen las aseguradoras y sus abogados es chantajearnos diciendo que nos van a llevar a los tribunales a los diputados y diputadas que votemos a favor, no tienen derecho a hacer esto porque aquí tenemos una autonomía del Congreso Nacional. Aquí hay autonomía y estamos reformando la Constitución, por lo tanto lo que vamos a hacer, es decirle a estos lobbistas y abogados de las aseguradoras que hoy día no estamos dispuestos a recibir ningún chantaje ni ninguna amenaza y, además, vamos a llamara a reunión de comités, para un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, del Secretario General, que ya está en conocimiento de esto, porque esto es absolutamente inaceptable”, concluyó.

Otro de los que criticó esta advertencia fue el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, quien catalogó el llamado de las aseguradoras como una "amenaza".

"Es absolutamente inaceptable que grupos de poder de este país estén chantajeando a un poder del Estado, autónomo, independiente como es el Congreso. Vamos a exigir un pronunciamiento de la Cámara de diputados porque los poderes del estado se defienden en su autonomía. No le tenemos miedo a las aseguradoras", cerró.