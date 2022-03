UDI insta a RN a dejar atrás impasse por presidencia del Senado y "no volver a esas peleas noventeras de la Alianza por Chile"

En medio del periodo de reflexión en que se han declarado varios en Renovación Nacional sobre las relaciones con la UDI y Evopoli, el gremialismo realizó un llamado a dejar atrás el conflicto y trabajar para recomponer las confianzas. Todo esto después del quiebre al interior de Vamos por Chile, por el apoyo que dio la UDI y Evopoli al senador socialista Álvaro Elizalde para presidir el Senado, formando parte de un acuerdo transversal que se dio en la Cámara Alta y al que no suscribió RN, que llevó como candidato al senador Manuel José Ossandón.

La secretaria general de la UDI, María José Hoffman, emplazó a resolver estos temas "a puertas cerradas" y dejar "de dar este espectáculo y de estar divididos por un cargo que no vale la pena (...) La gente está cansada de ver este nivel de pelea por un cargo tan ridículo", según consigno Radio Cooperativa. Además, subrayó que "es importante no volver a esas peleas noventeras de la Alianza por Chile que no nos llevaron a nada. Cuando empezamos a trabajar juntos, fuimos exitosos y bueno, quizás faltó diálogo y tenemos que conversar más".

Hoffmann, de todos modos, defendió la decisión de su partido, asegurando que fue "muy buena decisión darle gobernabilidad al Senado con un líder socialista, y eso tiene que ver con el pragmatismo necesario para enfrentar esta nueva etapa".

Asimismo, el jefe de bancada de senadores de la UDI, Iván Moreira, resaltó que "mientras la UDI actúa estratégicamente con los partidos de centroizquierda democráticos para defender y salvar la institucionalidad que está cayéndose a pedazos, Renovación Nacional insiste y prioriza esta disputa por un cargo en el Senado".

Moreira advirtió que "la salud de Chile Vamos obviamente que está en riesgo y aquí tenemos 2 caminos: o intentamos recomponer nuestras relaciones a corto plazo o definitivamente esto en el fututo nos va a costar muy caro, y después se van a arrepentir".