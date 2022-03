Linchamiento a joven en La Florida: PDI confirmó que falleció producto de una asfixia por compresión toraco abdominal

Durante esta jornada la Policía de Investigaciones (PDI) informó más detalles sobre la muerte del joven Matías Villarino ocurrida en La Florida tras una detención ciudadana por un grupo de vecinos al confundirlo con un delincuente. "Fue retenido por vecinos, personas que están situadas en el sitio del suceso", indicaron.

El prefecto de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Víctor Ruiz, señaló que la detención de cuatro individuos tuvo lugar tras obtener los antecedentes que acreditaban la participación de estos en el linchamiento.

"Fue retenido por vecinos. Hasta el momento son cuatro personas, estamos haciendo análisis, los cuales situaron a los aludidos en el sitio del suceso", manifestó Ruiz.

Además, recalcó que los detenidos tuvieron contacto con la víctima y que falleció por compresión toraco abdominal.

"Hay que esperar los análisis del Servicio Médico Legal, instancia que entregará la autopsia definitiva de la víctima", agregó.

Los detenidos son hombres entre unos 21 y 50 años, todos habitan en el lugar de los hechos. Su formalización será este jueves a las 16:00 horas.

Madre del joven asesinado: "Matías estaba amarrado con una huincha, no se pudo defender"

En tanto, la madre del joven asesinado, Cecilia Walther, se refirió al accionar de los habitantes del sector. "Matías estaba amarrado con una huincha, lo inmovilizaron, así que no se pudo defender. ¡Cómo pudieron hacerle esto, cómo!", aseguró en LUN.

"Ningún vecino dio la cara", comentó sobre el momento que llegó al pasaje a ver a su hijo.

Asimismo, criticó el actuar de Carabineros: "Le dije a los Carabineros que quería ver a mi hijo, que me dieran la dirección. No querían que fuera, fui igual".

Aseguró que no quería hablar con la prensa, pero al ver que los vecinos indicaban a su hijo como un delincuente, decidió contar su versión.

"Mi hijo era un estudiante ejemplar y ha trabajado toda su vida a pesar de que no lo necesitaba. Su padre es empresario, tiene buen pasar, pero a Matías no le gustaba la vida regalada", sostuvo.

Finalmente, la madre puntualizó que Matías "no era un delincuente, ahora está muerto porque unos vecinos no pudieron comportarse como adultos. Qué les costaba llamara a Carabineros y esperar a que llegaran. Lo pudieron inmovilizar sin problemas, pero no, lo golpearon hasta matarlo".