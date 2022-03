PDI detiene a cuatro personas involucradas en caso de joven que murió a manos de vecinos en La Florida tras ser confundido con un delincuente

La Policía de Investigaciones (PDI), afirmó que durante las últimas horas logró la detención de cuatro personas por su responsabilidad en la muerte del joven de 22 años, el cual ingresó a una vivienda escapando de un asalto y fue confundido con un delincuente, por lo que los vecinos procedieron a capturarlo y golpearlo de forma indiscriminada hasta su fallecimiento.

Según información preliminar, se pudo confirmar la participación de los sujetos en los hechos tras las declaraciones de testigos y la verificación de cámaras de seguridad del sector de Villa Renacimiento, en la comuna de La Florida.

En horas de esta mañana, el prefecto Víctor Ruíz, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana entregaron los detalles de la detención de las cuatro personas que se encontraban en la zona.

"Hay cuatro personas detenidas, mayores de edad y se está contrastando su información con las cámaras. Esas cuatro personas se encontraban situadas en el sitio del suceso y tienen contacto con la víctima", comentó.

En conversación con LUN, la madre de la víctima señaló que al llegar al lugar del suceso "no había ningún vecino" y que su hijo "estaba amarrado con una huincha. Lo inmovilizaron, así que no pudo defenderse".

"Yo no quería hablar con la prensa, pero vi declaraciones de algunos vecinos diciendo que mi hijo era un delincuente. No lo puedo aceptar. No era un delincuente, ahora está muerto porque unos vecinos no pudieron comportarse como adultos. Qué les costaba llamar a Carabineros y esperar a que llegaran. Eran muchos, lo pudieron inmovilizar sin problemas. Pero no. Lo inmovilizaron con cinta de embalar y lo golpearon hasta matarlo", manifestó.

Sin embargo, los vecinos entregaron una versión distinta de los hechos y aseguraron que la muerte del joven se produjo debido a que se golpeó la cabeza tras saltar nuevamente la reja del inmueble. Situación que tendrá que ser verificada por la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal.

Según consignó El Mercurio, la Fiscalía se encuentra investigando la versión de testigos del hecho que hablan sobre ocho victimarios.

Según Fiscalía, un vecino afirmó que "un grupo de ocho hombres adultos, aproximadamente, residentes del sector, se encontraban golpeándolo en la vía pública. No siendo posible identificar a los agresores, quienes procedieron a retirarse del lugar en dirección desconocida".