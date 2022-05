Desbordes ante alza de delitos en el país: "Es ridículo culpar a este gobierno del aumento de la delincuencia si solo llevan dos meses"

El exministro Mario Desbordes (RN), se refirió a la escalada de la delincuencia en el país, en donde día a día se conocen diversos casos cada vez de más graves. Esto, a raíz de la muerte de Breant Rivas, el joven carabinero que, en el marco de un control policial en Chillán, recibió un disparo de un delincuente.

En conversación con TVN, el expresidente de Renovación Nacional, indicó que para solucionar esta problemática, en primera instancia, "la oposición debe dejar el populismo penal".

"No sirve de nada el populismo penal, en eso estoy de acuerdo con lo que ha planteado el gobierno. Esto de subir penas solamente no tiene ningún sentido. Yo no soy partidario de estar inventando la rueda, de creer que nosotros somos una isla, que podemos partir de cero, si muchas de las soluciones a los problemas que está teniendo Chile hoy día, ya se han estado implementando sobre todo en países europeos, yo miraría para allá", sostuvo.

Por otro lado, Desbordes defendió al gobierno del Presidente Gabriel Boric, ya que manifestó que no se puede estar culpándolos si solo llevan dos meses en sus respectivos cargos.

"Es ridículo que estemos acusando a este gobierno de ser responsable del aumento de la delincuencia si llevan dos meses. Saquemos este tema de la discusión gobierno-oposición, de la pelea chica, de la camorra pequeña que a la gente la tiene cansada", señaló.

Aunque de todas formas, aprovechó de enviarle un mensaje, instándolo a dejar de presentar recetas "buenistas".

"La actual coalición de gobierno tiene que comprender, ahora que son gobierno, que no pueden seguir con recetas buenistas, de comprensión hacia el delincuente; buscándole una explicación se llega al extremo de explicar, socialmente, que el delincuente termina haciendo lo que hace por culpa de todos nosotros, que lo forzamos a ser delincuente", comentó.

"'El pobre hombre que está en la cárcel es una víctima de la sociedad', y al otro lado, 'todo se soluciona con más penas de cárcel, más condenas' y no es esa la fórmula. Prevención, persecución, reinserción son las áreas que hay que abordar y eso va a salir caro, ojalá que el gobierno diga 'mire, esto lo vamos a abordar en serio y nos vamos a gastar lo que Chile hace rato no está haciendo'", cerró.