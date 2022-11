Diputado Winter se lanza a la piscina: asegura que oficialismo "va a ganar" presidencia de la Cámara Baja porque tienen "los 78 votos"

El diputado Gonzalo Winter (CS) abordó la próxima presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se definirá este lunes. De acuerdo al legislador del Frente Amplio (FA), el oficialismo obtendría los votos para permanecer en la testera.

"Vamos a ganar, vamos a tener los 78 votos", dijo el diputado Winter en conversación con El Mostrador en La Clave.

Recordemos que, según el acuerdo administrativo que había suscrito el oficialismo con la DC y el PDG, Karol Cariola (PC) tuvo que haber sido la nueva presidenta de la Cámara Baja. Sin embargo, tras quejas de ambas colectividades contra la militantes comunista, el PC bajó su candidatura.

Ahora, Vlado Mirosevic (PL) figura como la principal carta del oficialismo para presidir la Corporación. "Esta semana se recompuso el pacto y se creó un nuevo acuerdo administrativo, no con las mismas fuerzas del anterior, pero bastante similar", dijo Winter.

A su vez, deslizó críticas contra la DC y el PDG por incumplir el acuerdo. "No deberíamos naturalizar esto de que en la política se hace trampa, se miente, sino que al que hace trampa hay que encararlo", sostuvo.

"Esto es como que yo vaya al kiosko y diga 'deme un Super 8', me como el Super 8, y cuando me dicen 'páguelo', digo 'no, no tengo ganar de pagarlo', cuando ya me lo comí", añadió.

Cónclave oficialista: alianza y continuación del programa

Las coaliciones del Gobierno participaron el domingo de un cónclave, realizado en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Sobre esa reunión, el diputado Winter destacó dos aspectos: la alianza entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad y la continuación del programa de Gobierno.

"Evidentemente estábamos gobernando juntos y estábamos aliados. Qué es lo nuevo, lo nuevo es que las dos coaliciones de Gobierno ahora van a tener mecanismos unidos de trabajo. Qué significa eso, que no se van a ver las caras solamente cuando el Gobierno convoca una reunión a todas sus coaliciones de Gobierno", explicó.

"Ahora va a tener una estructura de funcionamiento, probablemente tenga una coordinación de la alianza, probablemente tenga vocerías de la alianza, donde una persona pueda dar un punto de prensa a nombre de todos los partidos de Gobierno, y obviamente que en el futuro eso puede significar que vayamos juntos o que hagamos primarias para ciertas elecciones, pero eso no quedó definido ayer", añadió.

"Esto es un mecanismo de trabajo conjunto y coordinación que va por fuera del Gobierno, es decir, se pueden hacer reuniones donde no hay ningún ministro (...) Se pueden establecer mecanismos de solución de controversias entre las dos partes, que no involucren al Gobierno", prosiguió el legislador.







Por otro lado, comentó que "vamos a seguir avanzando con el programa de Gobierno. Que haya ganado el Rechazo no significa la tesis de la derecha, que es como la tesis que Chile era un país injusto era una tesis equivocada, que a la gente le encanta la desigualdad".

"Se dijo con mucha claridad: vamos a avanzar en pensiones, vamos a avanzar en la reforma tributaria, vamos a avanzar en la descentralización, vamos a avanzar en materia ecológica, en la renovación de nuestra matriz energética", indicó Winter.

"Ni renuncia, ni realismo ni nada, el programa va, en eso estamos", enfatizó.