Felipe Kast y aprobación de Ley Naín-Retamal en el Senado: "Hubo una concesión de todas partes, logrando un acuerdo que nos deja bien a todos"

El senador por la región de La Araucanía, Felipe Kast (Evópoli), abordó este miércoles la maratónica jornada en la que el Senado aprobó el proyecto de ley Naín-Retamal, la cual finalizó a las dos de la madrugada de hoy.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la corporación valoró el esfuerzo de los parlamentarios, ya que, a su juicio, "se logró un texto positivo y con acuerdo transversal, excepto por el Partido Comunista".

Asimismo, aclaró que se lograron los consensos con el Gobierno a diferencia del día lunes, cuando los ministros del Interior y de Justicia abandonaron la Comisión tras no lograr acuerdos. "El lunes fue un día complicado, el Gobierno abandonó la mesa porque no le aprobamos su indicación. Ellos querían que la norma quedara en el Código de Justicia Militar y nosotros no queríamos eso", complementó en el programa "Al Pan Pan" de El Mostrador Radio.

El senador comentó que lo que pedía la oposición era que la norma quedara en el Código Penal "para que, cuando un carabinero realice el uso correcto de su arma, no quedara imputado de inmediato y el Código Penal lo protegiera como protege a cualquier persona".

"Yo creo que combinamos las cosas de buena manera. Había 122 indicaciones y logramos un acuerdo transversal", expresó.

Al referirse a lo apresurado que fue el trámite legislativo y sus riesgos, el parlamentario expresó que, a su juicio, "hicimos un trabajo serio con sentido de urgencia, pero ¿por qué la urgencia? Porque sabemos lo que pasa. Así como es riesgoso legislar en caliente o improvisar, es igualmente riesgoso el inmovilismo que tiene muchas veces el Congreso".

Legítima defensa

La norma más polémica de la ley era aquella que hacía alusión a la "legítima defensa privilegiada de las policías", que se denominó como un eventual "gatillo fácil" a favor de los uniformados. El legislador de Evópoli fue enfático al precisar que "se han hecho muchas caricaturas. Esto no es un cheque en blanco para que Carabineros haga lo que quiera, lo único que hace es invertir los procesos".

"Carabineros siempre va a ser investigado, siempre va a tener justicia, un fiscal que pueda supervisarlo, pero lo bueno de esta ley es que se va a presumir la inocencia del carabinero en cuanto al correcto uso de su arma para su defensa personal o la integridad física de un tercero, a no ser que una investigación demuestre lo contrario", complementó.

El senador indicó que una precisión que el Gobierno les solicitó fue "que esta legítima defensa no se aplicará cuando se atente contra bienes". En otras palabras, si un funcionario policial ve que es un bien el que está en peligro, debe primero inmovilizar al delincuente. En caso de ver su vida o la de un tercero en peligro, puede utilizar su arma.

Por otro lado, también detalló que se incluyeron a las Fuerzas Armadas en esta norma, pero solo cuando estas estén prestando servicios de orden público, como en los Estados de Excepción Constitucional.

En estos puntos "hubo una concesión de todas las partes", comentó Kast.

Temores al mal uso de la legítima defensa

Al ser consultado sobre casos de abuso policial en el contexto de las manifestaciones, Felipe Kast declaró: "Cuando en una manifestación pacífica nadie ataca a Carabineros, no hay nada de qué preocuparse. El caso de la senadora Campillay es el mejor ejemplo, ya que en ese caso no se aplica la norma de legítima defensa porque ella no agredió a Carabineros".

"Será un fiscal o un juez quien determine quién tiene razón en caso de una agresión. Lo que sí debería ocurrir es que si un Carabinero abusa de su poder, no debería ser dado de baja automáticamente como ocurre actualmente", añadió.

En respuesta a este cuestionamiento, aprovechó la entrevista para manifestar que habían solicitado al Gobierno que se incluyera una disposición de cámaras corporales en este proyecto de ley, que establecería que todos los Carabineros tendrían que usar una cámara corporal y que el material grabado se almacenara inmediatamente en la nube. El Gobierno se comprometió a incluir esta disposición en una próxima iniciativa.

"Creo que las cámaras corporales benefician tanto a los que están con Carabineros como a los que no lo están", concluyó Kast.

Cuestionamientos de Naciones Unidas

La semana pasada, el jefe de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos para América Latina, Jan Jarab, criticó el proyecto de ley Naín-Retamal, especialmente la sección sobre la legítima defensa de las policías, añadiendo que "no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos".

Además, se envió un análisis del proyecto de ley a la luz de los estándares internacionales. Este documento se entregó al Senado y a otras entidades relacionadas con los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

"Estoy tranquilo, creo que el jefe de la ONU, por lo menos, estará bastante satisfecho de que se hayan acogido con los mejores espíritus algunas de las recomendaciones que hicieron", comentó Felipe Kast al respecto.

Es importante recordar que, en una entrevista con "Al Pan Pan" de El Mostrador Radio, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, mostró su preocupación con respecto a esta materia al precisar que "hay senadores que están promoviendo normas que van en contra de nuestro sistema jurídico y de las normas de derecho internacional de tratados internacionales suscritos por Chile".

Sin embargo, el legislador indicó que esta ley les da sentencia jurídica a todas las partes en caso de que Carabineros tenga que hacer uso de su arma de servicio en defensa propia. "Creo sinceramente que Carabineros no se levanta todas las mañanas tratando de disparar con un gatillo fácil", agregó.

Video vía YouTube: El Mostrador