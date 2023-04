Ministra Vallejo pide “salir de las caricaturas” en discusión del litio tras dichos de Mewes

Tras las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quién apuntó a una “preocupación” del empresariado por la Estrategia Nacional del Litio, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “decir que hay una estatización es como decir que vamos a privatizar un banco privado. No se puede”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los dichos del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quién apuntó a una preocupación del empresariado ante una posible “ola de estatización”.

Al respecto, la titular de la Segegob expresó que “yo saldría de las caricaturas en este debate. La Estrategia Nacional del Litio ha sido ampliamente esperada. El decir que hay una estatización es como decir que vamos a privatizar un banco privado. No se puede. No se puede privatizar algo que ya es privado, no se puede estatizar algo que ya es del Estado”.

“El litio es del Estado, todos los salares son de todos los chilenos. Lo que estamos haciendo es tomar la decisión de abrir los salares a un proceso de explotación para una industria sostenible, con resguardo del medioambiente, con diálogo en las comunidades y de la mano del sector privado porque sabemos que hay empresas que han podido tener experiencia en materia internacional de explotación del litio, y que la requerimos”, añadió Vallejo.

En complemento de lo anterior, la secretaria de Estado precisó que “lo que estamos haciendo es una invitación al mundo privado, a que este recurso, que es de todos los chilenos y chilenas, pueda ser explotado de manera responsable, en una alianza virtuosa y con mirada estratégica”.

Cabe recordar que el pasado domingo, Mewes aseguró en T13 que “claramente puede haber una ola de estatización que hoy ha demostrado en todo el mundo que muchas veces la participación del Estado termina siendo ineficiente, y eso nos preocupa”.