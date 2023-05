Alcalde de Arica y crisis fronteriza: “El problema no es salir a Chile, es entrar a Perú”

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, abordó en Al Pan Pan de El Mostrador Radio la problemática que vive el límite fronterizo entre Chile y Perú con la población migrante varada entre ambos países, buscando ingresar a tierras peruanas. El jefe comunal sostiene que el problema radica en las autoridades peruanas, puesto que no dejan ingresar a las personas migrantes a su país. Al profundizar la idea, manifestó que la presencia militar chilena en la frontera provocó que la ciudad de Tacna viviese una crisis migratoria, generando que las autoridades peruanas tomen carta en el asunto. Asimismo, ve con buenos ojos un corredor humanitario para garantizarle a las personas el regreso a su país de origen de forma ordenada y sin presencia de mafias que se aprovechaban de estas situaciones. Sin embargo, Espíndola insistió que la disponibilidad recae en Venezuela para llevar a cabo el proyecto.

La crisis en el límite fronterizo entre Chile y Perú sigue sumando capítulos. Durante el fin de semana los migrantes varados entre ambas fronteras se enfrentaron a los policías peruanos apostados en el lugar. Desde el país vecino han desplegado un alto contingente policial como militar para evitar el ingreso irregular de ciudadanos en su mayoría de origen venezolanos que buscan salir de nuestro país. Esta situación ha provocado críticas por parte del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, hacia el Presidente Gabriel Boric por la situación que vive la ciudad peruana.

“El problema no es salir de Chile, el problema es entrar a Perú”, indicó al respecto el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, quien participó este martes en el programa “Al Pan Pan” con Mirna Schindler de El Mostrador Radio.

Al profundizar su idea el edil afirmó que el problema para ingresar a Perú recae en que existen muchas personas que ingresaron de forma regular a Chile no cuentan con la documentación necesaria para entrar al país vecino debido a desprolijidades en Chile. “No todas las personas que están ahí son irregulares, hay personas que entraron de forma regular a Chile, pero hoy para entrar a Perú no tienen todos los documentos, porque antes en nuestro país no se pedía la visa de responsabilidad democrática para ingresar”, sostuvo.

La autoridad comunal expresó que la presencia militar en la frontera chilena provocó este desplazamiento hacia Perú, puesto de que anteriormente, no existía una preocupación por el Gobierno central por la protección de los límites fronterizos, lo que permitió el ingreso desordenado de miles de personas que no tenían como vivir en Chile. “Ahora es Tacna la que se ha visto afectada con gente durmiendo en sus calles”.

Corredor Humanitario

Distintas autoridades de nuestro país y peruanas han planteado la idea de crear un corredor humanitario terrestre para las personas que deseen regresar a Venezuela. El alcalde Arica valoró el proyecto y espera que Ecuador y Colombia se unan, pero sostiene que “el tema central es que los reciba Venezuela”.

Asimismo, señaló que la idea de un corredor humanitario aéreo también es factible, esto luego de que el canciller venezolano Yván Gil Pinto, les haya comentado “la disponibilidad del país para entregar aviones tanto en Chile o en Perú para el traslado de personas”. Sin embargo, prefiere ser cauteloso con este anuncio, puesto que para ejecutarlo tiene que existir una coordinación entre los países y la población migrante”.

Espíndola cree que ambas posibilidades son una oportunidad para que realizar un proceso migratorio ordenado entre todos los países, puesto que “se da de forma inversa (de sur a norte) y evitaría los negocios relacionados al tráfico de personas”.

Éxodo venezolano

Al ser consultado acerca de las razones de que cientos de migrantes -la mayoría- de origen venezolano estén abandonando nuestro país, el edil precisó que de acuerdo a las encuestas que han llevado a cabo como municipio han arrojado que el principal factor es económico, desestimando el factor Valencia como principal indicio, pero no lo descarta.

“Hay desesperanza con el endurecimiento de las normas para poder regularizarte, eso también pudo haber generado este flujo detectado desde el mes de septiembre”.