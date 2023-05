“¿Por qué destruyen los servicios a la comunidad?”: Graban a pasajero que rompió puerta de bus

Molestia causó en los pasajeros de un bus en ruta a Quillota la reacción de un usuario del servicio que, molesto ante que no pararan donde él quería, comenzó a golpear la puerta. Sin embargo, el chofer no paró y el suceso fue grabado por un usuario de TikTok.

A través de la red social TikTok un pasajero que viajaba en el metro-bus camino a Quillota, región de Valparaíso, compartió un video denunciando a otra persona que reaccionó con violencia a la negativa del chofér a parar el vehículo donde no correspondía.

En el video viralizado, se aprecia cómo el enojado sujeto golpea la puerta del bus, causando temor y molestia en las otras personas que viajaban hacia el mismo destino. “Todos los pasajeros sentimos miedo. ¿La gente por qué es tan grosera? ¿Por qué destruyen los servicios que se presta a la comunidad?”, sostuvo en el pie del video publicado el testigo del hecho.

El chofér, sin embargo, continuó el viaje, puesto que quienes manejan ese servicio no cuentan con la autorización para realizar paradas fuera de los lugares delimitados como paraderos.

Algunos usuarios comentaron el suceso en la publicación: la mayoría apuntando que la negativa del conductor era el procedimiento correcto: “La gente no quiere entender que un chofer no puede parar donde no es paradero. No es seguro para el pasajero como para el chofer. Falta mucha cultura”, fue uno comentario de los comentarios.

Revisa el video aquí:

Video vía Tiktok: @Varioschichichilelele