Antonio Barchiesi, Consejero Constitucional: “Los negros no se suicidaban cuando eran esclavos”

Las declaraciones de la primera mayoría de votos de Valparaíso en la elección de consejeros constitucionales y hermano de la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos), Antonio Barchiesi, se dieron en medio de una entrevista realizada en 2018 donde manifestaba su rechazo a la Ley de Identidad de Género. Al ser consultado sobre la alta tasa de suicidios en personas que fueron impedidas de poder asumir su identidad de género, el abogado del Partido Republicano respondió que la discriminación no es un elemento que incida. “Al contrario. no tiene que ver tanto con la discriminación. Cuando había esclavitud en Estados Unidos los negros no se suicidaban. Y ojo, eran esclavos”, expresó.

Durante las últimas horas, trascendió una entrevista del recién electo consejero constitucional y primera mayoría de votos en Valparaíso por el Partido Republicano, Antonio Barchiesi, donde abordaba sus posturas valóricas y su rechazo a la Ley de Identidad de Género.

En conversación con The Clinic, el abogado y hermano de la diputada republicana Chiara Barchiesi, se definió como “defensor de la vida”, siendo contrario al aborto, al eutanasia y la pena de muerte. Asimismo, define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer para procrear, por lo que no sería adecuado, a su parecer, calificar en los mismos términos a la unión homosexual.

En aquella oportunidad, Barchiesi coincidió con el ideario conservador de políticos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quién logró la aprobación de leyes que prohíben el tratamiento hormonal o quirúrgico para menores de edad con disforia sexual.

“Yo creo que todas las personas somos hombres o son mujeres. Y no hay ningún argumento científico para sostener que el hecho de autoconcebirse de una forma diferente haga que una persona deje de ser lo que es”, aseguró el consejero electo.

En ese sentido, el abogado argumentó que “la experiencia, especialmente en Estados Unidos, ha demostrado que las estadísticas son lamentables. La cantidad de personas que terminan mal después de un tratamiento hormonal son muy tristes”.

En cuanto a la alta tasa de suicidio en personas que fueron impedidas de poder asumir su identidad de género, Barchiesi apunta que la discriminación no es un elemento que incida en ello. “Al contrario. No tiene que ver tanto con la discriminación”, aseguró.

“Cuando había esclavitud en Estados Unidos los negros no se suicidaban. Y ojo, eran esclavos. Y después no eran esclavos pero tenían un trato absolutamente segmentado. Todos conocemos los casos: baños de blancos, baños de negro; un negro sentado en una micro tenía que pararse si se subía un blanco. Esa es una discriminación brutal. Mucho mas dura que cualquier cosa que podamos ver hoy en países occidentales”, concluyó.